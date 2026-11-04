राहुल गांधी की रामलीला मैदान रैली में गैरहाजिरी पड़ी भारी; 100+ यूथ कांग्रेस पदाधिकारी निलंबित, BJP का पलटवार

इंडिया गठबंधन की रामलीला मैदान रैली में गैरहाज़िरी यूथ कांग्रेस के करीब सौ से ज्यादा पदाधिकारियों को भारी पड़ गई. यूथ कांग्रेस अध्यक्ष ने सौ से ज्यादा पदाधिकारियों को पद से निलंबित कर दिया है. यूथ कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के करीब 60, हिमाचल प्रदेश के करीब 13, हरियाणा के करीब 10 पदाधिकारियों को सस्पेंड किया है. बाकी राज्यों में भी कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है. सूत्रों के मुताबिक निलंबन की संख्या 500 तक पहुंच सकती है. अहम बात यह है कि यूथ कांग्रेस के बाद कांग्रेस पार्टी ने भी रैली में पदाधिकारियों के प्रदर्शन की समीक्षा शुरू कर दी है.

दरअसल यूथ कांग्रेस ने सभी राष्ट्रीय, प्रदेश और जिला पदाधिकारियों को अनिवार्य रूप से एक नवंबर की रैली और मार्च में शामिल होने के निर्देश दिए थे. पदाधिकारियों की हाज़िरी की डिजिटल निगरानी के लिए एकत्रित होने वाली जगह (मिंटो रोड) पर बारकोड स्कैनर लगाए गए थे. रैली में आए पदाधिकारियों और उनके साथ आए लोगों को यूथ कांग्रेस के आधिकारिक एप (With IYC) पर रजिस्ट्रेशन करने को कहा गया था.

तीन राज्यों के 100 से ज्यादा पदाधिकारी निलंबित

यूथ कांग्रेस ने रामलीला मैदान में 1 नवंबर को आयोजित 'वोट चोरी रैली' में गैरहाजिर रहने वाले पदाधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की है. NDTV को प्राप्त जानकारी के अनुसार, मध्य प्रदेश के 60, हिमाचल प्रदेश के 13 और हरियाणा के 10 पदाधिकारियों समेत 100 से अधिक नेताओं और कार्यकर्ताओं को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है. संगठन ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई अनुशासन और राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए की गई है.

यूथ कांग्रेस ने जारी की निलंबित होने वाले कांग्रेसियों की लिस्ट

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डिजिटल अटेंडेंस बनी विवाद की वजह

इस बार यूथ कांग्रेस ने रैली में उपस्थिति दर्ज कराने के लिए डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम और स्कैनर की व्यवस्था की थी. रैली में शामिल होने वाले पदाधिकारियों को डिजिटल चेक-इन करना था. हालांकि कई पदाधिकारियों का कहना है कि कनॉट प्लेस से रामलीला मैदान तक के इलाके में इंटरनेट की गति बेहद धीमी थी. इसके कारण वे डिजिटल रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा सके. इसी मुद्दे को लेकर रैली के बाद समीक्षा बैठक बुलाई गई, जिसमें उपस्थिति संबंधी आंकड़ों की जांच की गई.

,एमपी यूथ कांग्रेस की सूची

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यूथ कांग्रेस अध्यक्ष ने दी सफाई

यूथ कांग्रेस अध्यक्ष उदय भानु चिब ने कहा कि रैली बेहद सफल रही और देशभर से करीब 15 हजार कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए थे. उन्होंने कहा कि इसके बावजूद कुछ पदाधिकारियों ने संगठनात्मक अनुशासन का पालन नहीं किया. जवाबदेही तय करना किसी भी संगठन के लिए जरूरी है, इसलिए समीक्षा के बाद कार्रवाई की गई. रैली से पहले राहुल गांधी के मार्च में शामिल होने के लिए यूथ कांग्रेस ने मिंटो रोड पर करीब दस हज़ार की भीड़ जुटा ली थी. लेकिन एप पर मात्र तीन हज़ार लोगों (2831) ने रजिस्ट्रेशन कराया था. इसकी समीक्षा में सामने आया कि ज्यादातर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने एप पर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया. इसके पीछे तकनीकी जागरूकता और दिलचस्पी की कमी थी. इसके अलावा मिंटो रोड से रामलीला मैदान तक के इलाके में इंटरनेट की धीमी गति से भी असर पड़ा. रैली के बाद हुई समीक्षा और पड़ताल में यूथ कांग्रेस के नेतृत्व ने पाया कि भीड़ के बावजूद बड़ी संख्या में पदाधिकारी बिना कारण बताए ग़ायब थे. इसके बाद से ऐसे पदाधिकारियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का सिलसिला जारी है.

बीजेपी ने इस कार्रवाई पर कांग्रेस को घेरा

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राहुल गांधी की रैली को लेकर सियासत, बीजेपी का पलटवार

कांग्रेस ने रैली से पहले बड़े पैमाने पर कार्यकर्ताओं को दिल्ली पहुंचने का निर्देश दिया था. पार्टी नेताओं ने बड़ी संख्या में लोगों के जुटने का दावा किया था. वहीं भारतीय जनता पार्टी ने रैली में भीड़ को लेकर सवाल उठाए. भाजपा नेताओं ने दावा किया कि कांग्रेस द्वारा किए गए दावों के मुकाबले अपेक्षित संख्या में लोग नहीं पहुंचे. इसके बाद रैली में अनुपस्थित रहने वाले पदाधिकारियों पर हुई कार्रवाई ने राजनीतिक बहस को और तेज कर दिया.

यूथ कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि देश में बदलाव का माहौल है. अगली बार हम दिल्ली में पचास हजार लोगों को जुटाने में सक्षम हैं. ऐसे में संगठन में सक्रिय लोगों को कमान देने की जरूरत है. सूत्रों के मुताबिक यूथ कांग्रेस के बाद कांग्रेस वॉर रूम ने भी मुख्य संगठन से रैली में आए पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की संख्या की समीक्षा शुरू कर दी है. खास तौर पर संगठन सृजन अभियान में नियुक्त किए गए जिला अध्यक्षों के प्रदर्शन का फीडबैक लिया जा रहा है. बिना उचित कारण बताए गैर हाज़िर रहने वाले जिला अध्यक्षों पर कांग्रेस भी कार्रवाई कर सकती है.

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में हुई इंडिया गठबंधन की रैली से पहले कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दस लाख लोगों के जुटने का दावा किया था. कांग्रेस के अलावा इंडिया गठबंधन के अन्य दलों ने भी ताक़त झोंकी. संख्याबल और उत्साह के मामले में रैली कामयाब रही लेकिन भीड़ कांग्रेस के लक्ष्य के दस प्रतिशत यानी एक लाख से नीचे रही. इसके बाद से पार्टी के अंदर रैली की समीक्षा जारी है.

भाजपा ने कहा कि राहुल गांधी की दिल्ली रैली में उनकी अपनी पार्टी के युवा पदाधिकारी ही शामिल नहीं हुए. पार्टी ने तंज कसते हुए कहा कि जिस नेता की बात सुनने के लिए उसकी पार्टी के युवा तैयार नहीं हैं, उसकी बात देश का युवा कैसे सुनेगा.

भाजपा ने यह भी आरोप लगाया कि मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों का निलंबन कांग्रेस की कार्यप्रणाली और नेतृत्व की वास्तविक स्थिति को उजागर करता है.

निलंबन आदेश में क्या कहा गया?

जारी आदेश में कहा गया कि 1 नवंबर 2026 को नई दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित 'वोट चोरी रैली' में अनुपस्थित रहने के कारण उत्पन्न संगठनात्मक अनुशासनहीनता को गंभीरता से लिया गया है. आदेश के अनुसार संबंधित पदाधिकारियों को अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है. आदेश 3 नवंबर 2026 को मध्य प्रदेश युवा कांग्रेस की ओर से जारी किया गया.

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