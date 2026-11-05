राहुल गांधी की रामलीला मैदान रैली में गैरहाजिर रहने पर गिरी गाज, अब तक 200 यूथ कांग्रेस पदाधिकारी सस्पेंड

दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की ओर से बुलाई गई 'वोट बचाओ, देश बचाओ' रैली में ये पदाधिकारी गैरहाजिर रहे थे. राहुल की रैली में न पहुंचना इनको बहुत भारी पड़ा है. कांग्रेस की तरफ से की गई इस कार्रवाई में प्रदेश उपाध्यक्ष, महासचिव से लेकर जिलाध्यक्ष तक के नेता शामिल हैं. रैली में भीड़ जुटाने के दावों के बीच अब संगठन के भीतर ही जवाबदेही तय करने का संदेश दिया जा रहा है.

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' की रैली को संबोधित करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) ज्ञानेश कुमार को लेकर बड़ा बयान दिया था. उन्होंने 'वोट चोरी' का आरोप लगाते हुए कहा था कि ज्ञानेश कुमार को इसके लिए मुकदमे का सामना करना पड़ेगा और उन्हें जेल जाना होगा.

पदाधिकारियों को मिले थे रैली में हाजिर रहने के निर्देश

बता दें कि यूथ कांग्रेस ने सभी राष्ट्रीय, प्रदेश और जिला पदाधिकारियों को 1 नवंबर की रैली और मार्च में शामिल होने के सख्त निर्देश दिए थे.उनकी हाजिरी की डिजिटल निगरानी के लिए मिंटो रोड पर बारकोड स्कैनर लगाए गए थे. रैली में आए पदाधिकारियों और उनके साथ आए लोगों को यूथ कांग्रेस के आधिकारिक एप (With IYC) पर रजिस्ट्रेशन करने को कहा गया था.

कांग्रेस पदाधिकारियों ने दिया था ये तर्क

रैली में शामिल हुए पदाधिकारियों को डिजिटल चेक-इन करना था. हालांकि कई पदाधिकारियों ने तर्क दिया कि कनॉट प्लेस से रामलीला मैदान तक इंटरनेट स्लो होने की वजह से वे डिजिटल रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं करा पाए.इसी मुद्दे को लेकर रैली के बाद समीक्षा बैठक बुलाई गई, जिसमें उपस्थिति संबंधी आंकड़ों की जांच की गई थी.

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