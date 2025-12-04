अब कभी नहीं करेंगे इंडिगो से यात्रा... उड़ान कैंसिल होने पर फूटा यात्रियों का गुस्सा 

इंडिगो एयरलाइन्स के उड़ान संचालन में आई दिक्कत अब लोगों के लिए बड़ी परेशानी का सबब बनती जा रही है. उड़ानों के देरी और रद्दीकरण के कारण अब लोगों का गुस्सा भी एयरलाइन्स पर जमकर फूट रहा है. दिल्ली एयरपोर्ट्स स्थित इंडिगो के काउंटर पर यात्रियों की लंबी-लंबी कतारें हैं, जहां कई बार गहमागहमी की स्थिति भी उत्पन्न हो जा रही. दरअसल, 66 घंटे में इंडिगो एयरलाइंस की 400 से अधिक उड़ानों को रद्द कर दिया गया है जबकि कई विमानें 7 से 8 घंटा देरी से संचालित की जा रही है. इससे यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है. उन्हें ना तो एयरलाइन्स की तरफ से सही जानकारी दी जा रही है और ना ही उनकी परेशानी कम करने का प्रयास किया जा रहा है.

दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे राबेल नाम के यात्री नें बताया कि उसे लैंड हुए 12 घंटे से अधिक वक्त बीत चुका है लेकिन एयरलाइंस ने अब तक उनकी अगली उड़ान की जानकारी दी है और ना ही उनके लिए किसी भी प्रकार का इंतजाम किया है. राबेल बताते हैं, " हम चार लोग कल रात 3 बजे दुबई से दिल्ली में लैंड किए थे और सुबह 9 बजे हमारी अगरतला की फ्लाइट थी लेकिन उसे अचानक बिना बताये रद्द कर दिया गया. हमसे कहा गया कि आपकी अगली फ्लाइट कल सुबह 5. 40 बजे हैं. लेकिन हमारे रुकने और खाने पीने का अब तक कोई इंतजाम नहीं किया गया है. ऐसे हम अब कहां जाएं. हमारे सवालों का जवाब ना तो एयरपोर्ट दे रहा है और ना ही एयरलाइंस कोई जानकारी साझा कर रहा है."

राबेल पिछले 13 घंटे से निराश होकर दिल्ली एयरपोर्ट में बैठें हैं. उनका कहना है कि अब जीवन में कभी दोबारा इंडिगो की विमान से यात्रा नहीं करेंगे. उन्होंने बताया कि हमारा टिकट अगरतला का था लेकिन एयरलाइन्स जिस विमान से कल हमें ले जाएगा वो सिल्चर ही जाएगा. मतलब इतना पैसा देने के बाद हम अपनें गंतव्य पर नहीं पहुंच पाएंगे. हम पिछले 8 साल से लगातार यात्रा कर रहे हैं लेकिन इंडिगो का अनुभव इस बार का बहुत खराब है. हमारे रहने और खाने का एयरलाइंस ने कोई इंतजाम नहीं किया है, इस पर जब हम सवाल कर रहे हैं तो जवाब दिया जा रहा है कि समस्या है एडजस्ट कर लीजिए.

"बिना बताए होटल से निकाला "

बनारस से सूरत की यात्रा कर रहे अमन मायूस नजर आए. अमन का कहना है कि वो कल दोपहर 3 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे थे, उनकी सूरत के लिए विमान थी लेकिन उसे बिना बताए कैंसिल कर दिया गया. कड़ी मशक्कत के बाद रात 11:00 बजे उन्हें होटल दिया गया और आज सुबह 10:00 बजे वहां से निकाल दिया गया. एयरलाइंस ने उनको जानकारी दी है कि उनकी विमान सूरत के लिए कल है लेकिन सुबह से लेकर अब तक कोई रहने और खाने का इंतजाम नहीं किया है. अमन अपनी समस्या को लेकर इंडिगो के काउंटर पर काफी देर से खड़े हैं लेकिन उनका कोई भी हल नहीं किया जा रहा है.

कुछ ऐसी स्थिति सोनू की है, जो श्रीनगर जाने के लिए मुंबई से दिल्ली पहुंची हैं. वो बताती हैं कि उनकी एक दिन में 3 उड़ानों को रद्द कर दिया गया. इस बात की पहले से कोई जानकारी भी नहीं दी गई. सोनू ने इंडिगो एयरलाइंस पर आरोप लगाया कि वह रिफंड भी कुछ पैसे काट कर कर रहे हैं. दोहा से पुणे में भतीजे की शादी में शामिल होने आए सैवियो पेरेंरा ने बताया कि उनके विमान को बेंगलुरु में लैंड होना था लेकिन उसे दिल्ली में उतारा गया. इंडिगो एयरलाइंस ने उन्हें जानकारी दी कि उनकी पुणे की विमान दोपहर 1:30 बजे है लेकिन उसे भी बिना बताए रद्द कर दिया गया. सैवियो का कहना है कि एयरलाइंस ना तो ठीक से कोई जानकारी दे रहा है और ना ही कस्टमर केयर पर किसी से बात हो पा रही है.

इंडिगो की विमान कैंसिल हुई तो टालनी पड़ी शादी

इंडिगो एयरलाइन्स की समस्या का असर अब लोगों की शादी पर पड़ रहा है. विमान के रद्द होने की वजह से एक डेस्टिनेशन वेडिंग को टाल दिया गया. अमित कुमार गुप्ता नाम के शख्स ने एक्स पर लिखा, "मेरे एक दूर के रिश्तेदार की पूरी डेस्टिनेशन वेडिंग टल गई, क्योंकि दिल्ली से साथ में जा रहे 48 लोगों वाली इंडिगो की फ्लाइट पहले 4 घंटे लेट हुई, फिर और 4 घंटे लेट हुई और आखिर में कल कैंसिल कर दी गई. हैरानी की बात है कि इंडिगो ने पहले से किसी को इस गड़बड़ के बारे में बताया भी नहीं. डीजीसीए की बेअसर जांच से आम लोगों का समय, पैसा और मेहनत का जो नुकसान हो रहा है, वह रुकने वाला नहीं है.

DGCA संग इंडिगो अधिकारीयों की बैठक

इस बीच आज भारत सरकार के नियामक निकाय नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) के साथ इंडिगो (Indigo) के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक हुई जिसमें स्थिति जल्द से जल्द पटरी पर लाने की चर्चा की गई. एयरलाइन्स ने नियामक निकाय को भरोसा दिलाया की स्थिति सुधारने के लिए तेजी से कार्य किया जा रहा है.

सिस्टम लचर, यात्री परेशान

इंडिगो एयरलाइंस नें बुधवार को बयान जारी कर कहा कि वह यात्रियों को हो रही परेशानी के लिए माफी मांगता है और उनकी समस्या को हल करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है. लेकिन अब तक यात्रियों को कोई राहत नहीं मिलती दिख रही. ज्यादातर यात्रियों को कहना है कि एयरलाइन ठीक से जानकारी नहीं दे रहा है. कोई बिजनेस मीटिंग के लिए तो कोई किसी जरूरी काम के लिए जाने के लिए परेशान हैं लेकिन बिना सूचना की एक दिन में तीन से चार विमान को रद्द कर दिया जा रहा है. कई यात्रियों को उनके विमान के रद्द होने की जानकारी डिपारर्चर के 20 मिनट पहले दी गई. कुछ यात्रियों का कहना है कि एयरलाइन्स उनका सामान चेक इन करने के बाद उड़ानों को कई बार कैंसिल कर चुका है, लेकिन लगेज अब तक नहीं दिया जा रहा है. ऐसे में उनके सामने अब परेशान होने की सिवा कोई विकल्प नहीं बच रहा है. इसके कारण दिल्ली एयरपोर्ट सहित कई अन्य हवाईअड्डों पर यात्रियों की भीड़ देखी जा रही है.

इंडिगो के साथ आई समस्या का असर अन्य एयरलाइन्स की उड़ानों पर भी पड़ रहा है. कई एयरपोर्ट्स पर अन्य एयरलाइंस की विमान को उतारने में समस्या आ रही है तो कई लोगों की कनेक्टिंग फ्लाइट छूट जा रही है. इसका असर घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों विमानों पर पड़ा रहा है. हालांकि, इंडिगो का दावा है कि संचालन चुनौतियों के पीछे छोटी तकनीकी दिक्कतें, सर्दियों की वजह से बदला हुआ शेड्यूल, खराब मौसम, हवाई यातायात में बढ़ा दबाव और नए क्रू रोस्टरिंग नियम हैं जिसका असर उड़ानों पर देखने को मिला है. लेकिन सूत्रों की मानें तो पायलट और क्रू स्टाफ की कमी उड़ान संचालन में दिक्कत की मुख्य वजह है.

