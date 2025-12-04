'कठिन दिन रहे, मिलकर मजबूत बनें', इंडिगो CEO ने कर्मचारियों को लिखा इमोशनल लेटर

"प्रिय इंडिगो साथियों, पिछले कुछ दिन हमारे इंडिगो ग्राहकों और सहकर्मियों – दोनों के लिए कठिन रहे हैं. हम रोज लगभग 3,80,000 ग्राहकों की सेवा करते हैं और चाहते हैं कि हर एक को अच्छा अनुभव मिले.

दुर्भाग्य से, पिछले कुछ दिनों में हम उस वादे पर खरे नहीं उतर पाए, और इसके लिए हमने सार्वजनिक रूप से माफी भी मांगी है.

कई तरह की परिचालन चुनौतियां एक साथ आ गईं — जैसे छोटी-छोटी तकनीकी दिक्कतें, शेड्यूल बदलाव, खराब मौसम, बढ़ता एयर ट्रैफिक, और नए FDTL नियमों का लागू होना. इन सबने मिलकर हमारे संचालन पर नकारात्मक असर डाला.

मैं सभी ऑपरेशन्स टीमों - पायलट, केबिन क्रू, OCC, इंजीनियर्स, कस्टमर सपोर्ट, डिजिटल टीम, एयरपोर्ट पर काम करने वाले फ्रंटलाइन स्टाफ और उनकी लीडरशिप, सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने लगातार मेहनत करके स्थिति को संभालने और प्रभाव को कम करने की पूरी कोशिश की है.

हम उद्योग के अन्य साथियों—एयरपोर्ट, ATC और रेग्युलेटरी बॉडीज के भी आभारी हैं, जो इस कठिन समय में पूरी मदद कर रहे हैं. हम पहले भी मुश्किलों का सामना कर चुके हैं. हर बार हमने चुनौतियों को अवसर में बदला है और अपनी मजबूती, एकता और क्षमता को साबित किया है. इस बार भी ऐसा ही होगा.

हम अपने ग्राहकों की चिंता और परेशानी को उतनी ही गहराई से महसूस कर रहे हैं. हम प्रभावित ग्राहकों से सक्रिय रूप से संपर्क कर रहे हैं और उनकी परेशानी कम करने के लिए हर संभव सहायता दे रहे हैं.

हमारा नेटवर्क बहुत बड़ा और जटिल है, इसलिए छोटी गड़बड़ियाँ भी जल्दी फैल जाती हैं और उन्हें ठीक करने के लिए कई स्तरों पर तुरंत कार्रवाई करनी पड़ती है. इस समय बहुत सारा काम चल रहा है. हमारी पहली प्राथमिकता है कि संचालन को सामान्य किया जाए और समय की पाबंदी जल्द से जल्द वापस लाई जाए.

यह आसान नहीं है, लेकिन संभव है, अगर हम सब एक साथ रहें. कुछ दिनों पहले ही हमने एक टीम की तरह मिलकर अविश्वसनीय काम किया. सिर्फ 24 घंटे में 200 A320 विमान अपग्रेड किए. यह हमारी क्षमता और एकता को दिखाता है.

मुझे पूरा विश्वास है कि इस चुनौती को भी हम मिलकर पार कर लेंगे. एक टीम के रूप में, हम इस मुश्किल को हराएंगे और पहले से भी ज्यादा मजबूत बनकर निकलेंगे."