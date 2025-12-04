रद्द होती उड़ानें, परेशान यात्री, लगातार बैठकों का दौर, जानें आज इंडिगो मामले में क्या-क्या हुआ

Indigo Crisis Status: देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो (IndiGo) के विमान ऑपरेशंस में आई भारी दिक्कत आई, जिसकी वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर कई उड़ानें रद्द हुईं और घंटों देरी से चलीं. इसके बाद नागरिक विमानन मंत्रालय और डीजीसीए (DGCA) को तुरंत एक्शन लेने पर मजबूर कर दिया. मंत्रालय में उच्च-स्तरीय बैठक हुई, जिसमें एयरलाइन को कड़ी फटकार लगाई गई.

इंडिगो संकट: 10 बड़े अपडेट्स

1. दिल्ली एयरपोर्ट पर सुबह से इंडिगो की कई घरेलू और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें रद्द हुईं. आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, अब तक 33 उड़ानें रद्द हो चुकी हैं, और कई विमान 5 से 6 घंटे की देरी से चल रहे हैं.

2. इंडिगो की कुल 75 जाने वाली और 75 आने वाली उड़ानें प्रभावित हुई हैं.

3. उड़ानें 6E6051 (दिल्ली-मुंबई) 1 घंटे 45 मिनट लेट, 6E6667 (दिल्ली-इंफाल) 3 घंटा 35 मिनट लेट, 6E6492 (दिल्ली-आइजोल), 6E964 (दिल्ली-जयपुर) 3 घंटे 35 मिनट लेट और 6E6504 (दिल्ली-जैसलमेर) जैसी उड़ानें रद्द कर दी गईं.

4. विमान संचालन में आई दिक्कत को लेकर नागरिक विमानन मंत्रालय में एक घंटे से अधिक समय तक चली बैठक हुई, जिसमें डीजीसीए, एटीसी, एयरपोर्ट अथॉरिटी और एयरलाइन प्रतिनिधि मौजूद रहे.

5. मंत्रालय की बैठक में इंडिगो एयरलाइन को कड़ी फटकार लगाई गई और पूछा गया कि ट्रैवल सीज़न के दौरान स्मूथ ऑपरेशन के लिए पहले से हायरिंग क्यों नहीं की गई.

6. सरकार ने इंडिगो को जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का सख्त निर्देश दिया है, ताकि स्टाफ की कमी को दूर किया जा सके.

7. एयरलाइन को आदेश दिया गया है कि वह अपनी भर्ती प्रक्रिया का प्रोसेस का अपडेट हर 15 दिनों में सरकार को सौंपेगी.

8. मंत्रालय ने संकेत दिया कि स्मूथ ऑपरेशन सुनिश्चित करने के लिए FDTL (फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिट) नियमों में कुछ छूट पर विचार किया जा सकता है.

9. दोपहर में इंडिगो के बड़े अधिकारियों और डीजीसीए के बीच भी एक बड़ी बैठक हुई, जिसमें एयरलाइन ने देरी और कैंसिलेशन की पूरी स्थिति और इसे ठीक करने की योजना की पूरी जानकारी दी.

10. मंत्रालय ने एयरलाइंस के साथ-साथ एटीसी (ATC) और एयरपोर्ट डायरेक्टर को भी ट्रैवल सीज़न के दौरान संचालन को सुचारू बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं.