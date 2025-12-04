विज्ञापन
विशेष लिंक

इंडिगो की दो उड़ानों को बम धमकी, फ्लाइट को मुंबई, अहमदाबाद किया डायवर्ट

मुंबई और अहमदाबाद, दोनों एयरपोर्ट्स पर सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया. अधिकारियों ने बताया कि प्रोटोकॉल के अनुसार सभी सुरक्षा प्रक्रियाएं लागू की गई हैं.

Read Time: 2 mins
Share
इंडिगो की दो उड़ानों को बम धमकी, फ्लाइट को मुंबई, अहमदाबाद किया डायवर्ट
  • हैदराबाद एयरपोर्ट को बम धमकी मिलने के बाद दोनों उड़ानों को हैदराबाद में उतरने से रोक दिया गया था
  • शारजाह से हैदराबाद आ रही फ्लाइट को मुंबई एयरपोर्ट पर सुरक्षित रूप से उतारा गया था
  • मदीना से आ रही फ्लाइट को अहमदाबाद में आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी जिसमें 180 से अधिक यात्री सवार थे
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

हवाई यात्रियों को उस समय परेशानी का सामना करना पड़ा, जब एक ईमेल के जरिए चेतावनी मिली कि अगर फ्लाइट्स को हैदराबाद में उतरने दिया गया, तो उसे बम से उड़ा दिया जाएगा. ई-मेल के बाद हाई अलर्ट जारी किया गया और फ्लाइट को सुरक्षित रूप से मुंबई एयरपोर्ट पर उतारा गया.

क्या है पूरा मामला?

यह पूरा मामला हैदराबाद एयरपोर्ट पर आए एक ईमेल से जुड़ा है, जिसमें धमकी दी गई थी कि अगर दोनों विमानों को हैदराबाद में उतरने दिया गया तो उन्हें बम से उड़ा दिया जाएगा. इस चेतावनी के तुरंत बाद हाई अलर्ट जारी किया गया और सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत दोनों उड़ानों को सुरक्षित एयरपोर्ट्स की ओर मोड़ दिया गया.

1. शारजाह-हैदराबाद फ्लाइट (6E 1422)

  • यह विमान शारजाह से हैदराबाद जा रहा था.
  • धमकी मिलने के बाद इसे तुरंत मुंबई की ओर मोड़ा गया और सुरक्षित रूप से मुंबई एयरपोर्ट पर उतारा गया.

2. मदीना-हैदराबाद फ्लाइट (6E 058)

  • यह फ्लाइट मदीना (सऊदी अरब) से हैदराबाद आ रही थी.
  • धमकी के बाद इसे अहमदाबाद में आपात लैंडिंग करानी पड़ी.
  • इस उड़ान में 180 से अधिक यात्री और छह क्रू मेंबर सवार थे.

सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटीं

अहमदाबाद एयरपोर्ट पर फ्लाइट को एक अलग और सुरक्षित जगह पार्क किया गया. मुंबई और अहमदाबाद, दोनों एयरपोर्ट्स पर सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया. अधिकारियों ने बताया कि प्रोटोकॉल के अनुसार सभी सुरक्षा प्रक्रियाएं लागू की गई हैं. दोनों विमानों को रोककर रखा गया है और बम होने की आशंका को खत्म करने के लिए पूरी जांच की जा रही हैं. यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित होने के बाद ही आगे का फैसला लिया जाएगा. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
IndiGo, IndiGo Flights Receiving Bomb Threats, Diverted To Mumbai And Ahmedabad, Two IndiGo Flights Receiving Bomb Threats Diverted To Mumbai And Ahmedabad, IndiGo Flights Diverted To Mumbai And Ahmedabad
Get App for Better Experience
Install Now