नए साल से पहले मातम! नोएडा में अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर; दो लड़कों की मौत

न्यू ईयर ईव पर उत्तर प्रदेश के नोएडा में बड़ा हादसा हो गया. 31 दिसंबर को अज्ञात वाहन ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी. इस घटना में दो युवकों की मौत हो गई. मामले की सूचना तुरंत पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस की टीम तुरंत घटनास्थल पर पहुंची. दोनों लड़कों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. पुलिस अब टक्कर मारने वाले वाहन की तलाश में जुटी हुई है.

ये भी पढ़ें- फेसबुक लाइव ने खोली पाकिस्तान की पोल, लाहौर में मीटिंग लेता दिखा पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड

टक्कर में बाइक सवारों की दर्दनाक मौत

घटना की सूचना मिलते ही मृतकों के परिजन तुरंत घटना स्थल पर पहुंचे. पुलिस ने परिजनों को समझा बुझाकर वापस भेजा. यह मामला नोएडा के थाना सेक्टर 39 इलाके के आर्मी पब्लिक स्कूल के पास का है.

कार की टक्कर में साइकिल सवार की मौत

एक दिन पहले 30 दिसंबर को भी नोएडा में रफ्तार का कहर देखने को मिला था. एक तेज रफ्तार लग्जरी कार की लापरवाही ने एक व्यक्ति की जान ले ली.घटना थाना सेक्टर-20 की है. जहां देर रात तेज गति से दौड़ रही बीएमडब्ल्यू कार ने साइकिल सवार को जोरदार टक्कर मार दी. यह दर्दनाक हादसा निठारी गांव के पास हुआ, जिसने एक परिवार की खुशियां छीन लीं और सड़क सुरक्षा को लेकर फिर सवाल खड़े कर दिए हैं.

30 दिसंबर को रात 11 बजे हुआ हादसा

जानकारी के अनुसार, यह हादसा बीती रात करीब 11 बजे हुआ. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, बीएमडब्ल्यू कार बेहद तेज रफ्तार में थी और अचानक सामने चल रही साइकिल को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी भीषण थी कि साइकिल सवार सड़क पर दूर जा गिरा और गंभीर रूप से घायल हो गया. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और आसपास के लोग तुरंत घटनास्थल पर एकत्र हो ग.। घटना की सूचना मिलते ही थाना सेक्टर-20 पुलिस मौके पर पहुंच गई.

मृतक की पहचान 49 वर्षीय अशोक शर्मा, निवासी बरौला सेक्टर-49 नोएडा के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि अशोक शर्मा रोजमर्रा के काम से साइकिल से ही आवागमन करते थे. अचानक हुए इस हादसे से परिवार में कोहराम मच गया. वहीं आरोपी की पहचान 39 वर्षीय मंकुल महाजन, निवासी सेक्टर-44 नोएडा के रूप में हुई है.