2025 का आखिरी कोहरा, दिल्ली-NCR में कड़ाके की ठंड, सड़कों पर जीरो विजिबिलिटी, रेल-उड़ानें भी प्रभावित

दिल्ली-NCR में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिससे विजिबिलिटी काफी कम हो गई. सुबह के समय कई इलाकों में ट्रैफिक धीमा नजर आया और वाहनों को हैजर लाइट्स का सहारा लेना पड़ रहा है.

  • दिल्ली-NCR में साल 2025 की अंतिम सुबह की शुरुआत घने कोहरे और कड़ाके की ठंड के साथ हुई.
  • विजिबिलिटी बेहद कम होने से ट्रैफिक धीमा रहा और प्रमुख इलाकों में स्मॉग ने विजिबिलिटी को बहुत कम कर दिया.
  • इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उड़ानों में देरी और रद्दीकरण की संभावना के चलते यात्री एडवाइजरी जारी की गई.
साल 2025 की आखिरी सुबह दिल्ली-NCR में घने कोहरे और कड़ाके की ठंड के साथ हुई. तापमान में गिरावट, विजिबिलिटी में भारी कमी और प्रदूषण का बेहद खराब स्तर. इन तीनों ने मिलकर उत्तर भारत के बड़े हिस्से में जीवन को प्रभावित कर दिया है. NCR में मिनिनन टेंपरेचर 6-9°C के बीच दर्ज किया जा रहा है, जिससे सर्दी का प्रकोप और बढ़ गया है.

घना कोहरा बन रहा लोगों के लिए मुसीबत

दिल्ली-NCR में सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा, जिससे कई इलाकों में विजिबिलिटी जीरो के करीब पहुंच गई. सड़कों पर ट्रैफिक रेंगता नजर आया और वाहनों को फॉग लाइट्स का सहारा लेना पड़ा. आनंद विहार, ITO, AIIMS, अशोका रोड, इंडिया गेट सर्कल और महात्मा गांधी मार्ग जैसे प्रमुख इलाकों में स्मॉग और कोहरे की वजह से दृश्यता बेहद कम रही.

एयरपोर्ट पर उड़ानें प्रभावित, इंडिगो ने जारी की एडवाइजरी

दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने घने कोहरे की स्थिति में यात्री एडवाइजरी जारी की है. एयरपोर्ट अधिकारियों के मुताबिक, लो विजिबिलिटी प्रक्रियाएं लागू हैं, जिससे उड़ानों में देरी या कैंसिलेशन हो सकता है.

इंडिगो ने अपनी ट्रैवल एडवाइजरी में कहा, 'दिल्ली और उत्तर भारत के कई एयरपोर्ट्स पर सुबह घने कोहरे की स्थिति बनी हुई है. अगर विजिबिलिटी कम रही तो दिन में उड़ानों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है. हम स्थिति पर नजर रख रहे हैं और जरूरी बदलाव कर रहे हैं. एयरपोर्ट जाने से पहले अपनी फ्लाइट स्टेटस चेक करें. सड़क ट्रैफिक भी प्रभावित हो सकता है, इसलिए अतिरिक्त समय रखें.'

एयरपोर्ट और एयरलाइंस की टीम यात्रियों की मदद के लिए तैनात है. उम्मीद है जल्द ही मौसम साफ होगा.

प्रदूषण का स्तर 'सीवियर', स्वास्थ्य पर खतरा

दिल्ली का AQI 'सीवियर' कैटेगरी में पहुंच गया है, जो स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहा है. विशेषज्ञों ने बच्चों, बुजुर्गों और सांस की बीमारी वाले लोगों को बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है. उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का यह दौर नए साल तक जारी रहने की संभावना है. IMD ने ऑरेंज अलर्ट जारी रखा है. नए साल की पूर्व संध्या पर दिल्लीवासी कोहरे और ठंड से जूझते हुए 2025 को अलविदा कह रहे हैं.

