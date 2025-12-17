विज्ञापन
विशेष लिंक

लॉरेंस विश्नोई गैंग के 5 शूटर्स गिरफ्तार, पंजाब में कबड्डी प्लेयर की हत्या में दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी

पंजाब में कबड्डी खिलाड़ी की हत्या के केस में गैंगस्टर लॉरेंस विश्नोई गैंग के पांच शूटर्स दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किए हैं.

Read Time: 2 mins
Share
लॉरेंस विश्नोई गैंग के 5 शूटर्स गिरफ्तार, पंजाब में कबड्डी प्लेयर की हत्या में दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी
Lawrence Bishnoi Ganf Shooters
नई दिल्ली:

पंजाब में कबड्डी प्लेयर की हत्या के मामले में लॉरेंस विश्नोई गैंग के पांच शूटर्स गिरफ्तार किए गए हैं. लॉरेंस के भाई अनमोल बिश्नोई और आरजू बिश्नोई गैंग के इशारे पर काम करने वाले 5 शूटर गिरफ्तार किए गए हैं. इन लोगों ने चंडीगढ़,पंजाब और हरियाणा में तीन बड़े हत्याकांड अंजाम दिए थे.1 दिसम्बर को चंडीगढ़ में गोल्डी बराड़ गैंग से जुड़े इंद्रप्रीत पेरी की हत्या की थी. सितंबर में अमृतसर में लायन बार रेस्टोरेंट के मालिक आशु महाजन की हत्या की थी.जून में पंचकुला में कबड्डी प्लेयर सोनू नालटा की हत्या की थी.

दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की बड़ी कामयाबी मिली है.दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आरजू - अनमोल बिश्नोई और हैरी बॉक्सर गैंग से जुड़े पांच कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है. ये सभी शातिर अपराधी हत्या की वारदातों में सीधे तौर पर शामिल रहे हैं. गिरफ्तार आरोपियों में इंदरप्रीत सिंह उर्फ पैरी, राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी सोनू नोल्टा और लायन बार एंड रेस्टोरेंट के मालिक आशु महाजन की हत्या को अंजाम देने वाले शूटर भी शामिल हैं.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये सभी आरोपी पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में वांछित थे और लंबे समय से फरार चल रहे थे. इस पूरे मामले को लेकर आज 17 दिसंबर 2025 को दोपहर 12:30 बजे दिल्ली पुलिस मुख्यालय के मीडिया सेंटर में स्पेशल सेल के एडिशनल सीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Kabaddi Player Murder, Lawrence Bishnoi, Lawrence Vishnoi Gang
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com