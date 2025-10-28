शशि थरूर को छठ पूजा का टीका लगाने और प्रसाद देने वाली ये महिला कौन हैं, जानें बिहार कनेक्शन

छठ महापर्व देशभर में धूमधाम से मनाया गया. क्या बिहार और क्या दिल्ली-एनसीआर, सभी जगहें श्रद्धा और भक्ति के भाव में डूबी नजर आईं. सूर्य को 'उषा अर्घ्य' देने के साथ ही मंगलवार को चार दिन से चल रहे छठ पर्व का खुशी-खुशी समापन हो गया. बिहार के छठ महापर्व के दौरान सबसे ज्यादा ध्यान दक्षिण से आने वाले कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने खींचा. उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर एक फोटो शेयर की है, जिसमें छठ वाला सिंदूर लगाए एक महिला उनको तिलक लगा रही है. महिला के साथ एक लड़की भी मौजूद है. इस तस्वीर के देखने के बाद सभी के मन में ये सवाल जरूर है कि आखिर ये महिला है कौन.

शशि थरूर को किसने लगाया छठ पूजा का तिलक

बता दें कि शशि थरूर को तिलक लगा रही यह महिला कांग्रेस सांसद के ड्राइवर की पत्नी है. दरअसल शरूर के ड्राइवर बिहारी हैं. छठ पूजा के मौके पर उनकी पत्नी ने पूजा का तिलक लगाकर कांग्रेस सांसद तक छठी मईया का आशीर्वाद पहुंचाया. इतना ही नहीं उन्होंने कांग्रेस सांसद को छठ पूजा का प्रसाद भी दिया. शशि थरूर ने खुद ये बात सोशल मीडिया पर बताई है.

Happy #Chhatt Puja to all! My Bihari driver's family brought prasad and blessings during my morning tea pic.twitter.com/WgTpQsX90K — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) October 28, 2025

शशि थरूर को किसने दिया छठ पूजा का प्रसाद?

अपने पोस्ट में शशि शरूर ने लिखा, "सभी को छठपूजा की हार्दिक शुभकामनाएं! मेरे बिहारी ड्राइवर का परिवार मेरी सुबह की चाय के साथ प्रसाद और आशीर्वाद लेकर आया." उनके इस पोस्ट से पता चला कि उनको छठ पूजा का तिलक लगा रही महिला बिहार के आने वाले उनके ड्राइवर की पत्नी है, जो अपनी बेटी के साथ कांग्रेस सांसद को छठ पूजा का प्रसाद देने पहुंची थी. इस दौरान महिला ने थरूर को पूजा का तिलक लगाया और प्रसाद दिया. तीनों ने एक साथ कैमरे में पोज भी दिए.