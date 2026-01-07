विज्ञापन

शशि थरूर को वंदे भारत में मिला 16 साल का AI जीनियस, छात्र के टैलेंट ने किया इंप्रेस

Raul John Aju Story: केरल के 16 साल के राउल जॉन अजू कम उम्र में एआई की दुनिया में बड़ा नाम बन चुके हैं. लोकल भाषाओं में AI को मजबूत करने से लेकर ग्लोबल मंचों पर भारत को रिप्रजेंट कर चुके हैं. जानिए शशि थरूर ने उन्हें लेकर क्या कहा.

शशि थरूर ने शेयर किया एआई जीनियस का वीडियो

Raul John Aju Story: जब 16 साल की उम्र में ज्यादातर बच्चे स्कूल, कोचिंग और एग्जाम के दबाव में उलझे रहते हैं, उसी उम्र में एक लड़का दुनिया को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का नया मतलब समझा रहा है. हम बात कर रहे हैं केरल के राउल जॉन अजू (Raul John Aju) की. हाल ही में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इस 16 साल के AI जीनियस से मुलाकात की. उनकी इस खास मीटिंग ने पूरे देश का ध्यान खींचा. यह मुलाकात तब हुई, जब शशि थरूर वंदे भारत एक्सप्रेस से सफर कर रहे थे. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसकी जानकारी दी और इस मुलाकात को रेयर लेकिन इंस्पायरिंग बताया.

AI को खास बनाने का सपना

शशि थरूर और राउल जॉन अजू की इस मुलाकात में AI को लेकर काफी बातचीत हुई, जिसमें सबसे अहम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लोकल होना था. शशि थरूर के बताया, AI को सिर्फ ग्लोबल नहीं, बल्कि लोकल भाषाओं में मजबूत होना चाहिए, ताकि भारत जैसे विविध देश में इसकी असली ताकत सामने आ सके. राउल जॉन अजू और उनकी टीम, जिसमें उनके दोस्त ईशान भी शामिल हैं, पहले से ही ऐसे AI सिस्टम बना रही है जो मलयालम, हिंदी और उर्दू में वॉयस प्रोसेसिंग कर सकते हैं. यानी टेक्नोलॉजी अब सिर्फ इंग्लिश तक सीमित नहीं रहेगी.

राउल जॉन अजू से क्यों इंप्रेस हुए शशि थरूर

शशि थरूर ने राहुल की तारीफ करते हुए कहा कि 'युवाओं की ऐसी सोच और इनोवेशन भारत के तकनीकी भविष्य को लेकर मुझे बेहद आशावादी बनाती है.' उनका मानना है कि 21वीं सदी में भारत की ग्रोथ स्टोरी ऐसे ही युवा दिमागों से लिखी जाएगी. ये सिर्फ एक सफलता की कहानी नहीं है. 

राउल जॉन अजू कौन हैं?

केरल के रहने वाले राहुल जॉन अजू की उम्र सिर्फ 16 साल है, लेकिन उनका प्रोफाइल किसी सीनियर टेक लीडर से कम नहीं. आज राउल दुनियाभर में स्कूलों, बिजनेस फोरम्स और ग्लोबल इवेंट्स में AI पर स्पीच दे रहे हैं. केरल सरकार और दुबई सरकार के आधिकारिक AI सलाहकार हैं. अपनी खुद की AI कंपनी चला रहे हैं, जहां उनके पिता उनके ही कर्मचारी हैं. जिस उम्र में ज्यादातर बच्चे बोर्ड एग्जाम की तैयारी में रहते हैं, उस उम्र में राहुल ग्लोबल स्टेज पर भारत का नाम रोशन कर रहे हैं.

