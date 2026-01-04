'कल चीन ताइवान के राष्ट्रपति को अगवा कर लेगा', वेनेजुएला को लेकर इस कमेंट पर बोले थरूर- ये तो जंगल राज है

पूर्व राजनयिक और कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने वेनेज़ुएला में अमेरिकी सैन्य कार्रवाई और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आज की दुनिया में 'माइट इज़ राइट' यानी ताकत ही न्याय बन गई है. विदेश मामलों की संसदीय समिति के अध्यक्ष थरूर ने X पर लिखते हुए दावा किया कि अंतरराष्ट्रीय कानून और UN चार्टर अब सिर्फ नामभर रह गए हैं, और दुनिया 'लॉ ऑफ द जंगल' यानी जंगलराज के दौर में पहुंच गई है.

International law and the UN Charter have for some years now been honoured in the breach, @kapskom. The Law of the Jungle prevails today. “Might is Right” is the new creed. https://t.co/0g7nll3J7e — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) January 4, 2026

थरूर की यह टिप्पणी लेखक कपिल कोमिरेड्डी की उस पोस्ट के जवाब में आई, जिसमें उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कार्रवाई को दोहरे मानक बताते हुए कहा था कि आज जो देश अमेरिका के कदम का समर्थन कर रहे हैं, वही चीन द्वारा ताइवान के राष्ट्रपति को अगवा किए जाने पर 'अंतरराष्ट्रीय कानून' का हवाला देंगे.

अमेरिका की गिरफ्त में मादुरो

इधर, अमेरिका ने महीनों तक चेतावनी और दबाव बनाए रखने के बाद वेनेज़ुएला पर हमला कर 12 साल से सत्ता में रहे मादुरो को हटा दिया है. मादुरो पर अमेरिका ने 50 मिलियन डॉलर का इनाम घोषित कर रखा था. ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर मादुरो की एक तस्वीर भी साझा की, जिसमें वह कैरेबियन में एक अमेरिकी नौसैनिक जहाज पर हथकड़ी और आंखों पर पट्टी बांधे दिखाई दे रहे हैं. इसके बाद मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को ड्रग और हथियारों के मामलों में ट्रायल के लिए न्यूयॉर्क ले जाया गया.

ट्रंप ने कहा कि उन्होंने मादुरो की गिरफ्तारी को अपने मार-ए-लागो एस्टेट से 'टीवी शो की तरह लाइव देखा.'

वेनेज़ुएला की आजादी का क्षण आ गया- मचाडो

इस बीच, वेनेज़ुएला की विपक्षी नेता और नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मारिया कोरीना मचाडो ने सोशल मीडिया पर लिखा कि 'आज वेनेज़ुएला की आज़ादी का क्षण आ गया है.' उन्होंने यह भी मांग की कि 2024 चुनाव के विपक्षी उम्मीदवार को तुरंत राष्ट्रपति पद संभालना चाहिए. हालांकि, ट्रंप ने यह कहते हुए इस संभावना को खारिज कर दिया कि मचाडो को देश में 'पर्याप्त समर्थन या सम्मान' नहीं मिलता.