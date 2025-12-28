क्या कांग्रेस को RSS से सीखने की जरूरत? सवाल पर शशि थरूर बोले- अनुशासन तो होना ही चाहिए

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने दिग्विजय सिंह द्वारा RSS की संगठनात्मक क्षमता की प्रशंसा करने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वह भी चाहते हैं कि कांग्रेस संगठन मज़बूत हो और उसमें अनुशासन बढ़े.

दिग्विजय के RSS वाले बयान को लेकर शशि थरूर से जब सवाल किया गया कि क्या RSS से अनुशासन सीखना चाहिए. इस पर थरूर ने कहा कि 'हमें अनुशासन तो सीखना चाहिए, संगठन की मजबूती सीखनी चाहिए.' दिग्विजय सिंह के बयान पर थरूर ने कहा, 'दिग्विजय सिंह जो कह रहे हैं, वह अपने behalf पर बोल सकते हैं, और मैं भी चाहता हूं कि हमारा संगठन और मज़बूत और अनुशासित बने.'

शशि थरूर का दिग्विजय को समर्थन!

#WATCH | Delhi | On Congress leader Digvijaya Singh praising the organisational strength of the RSS, Congress MP Shashi Tharoor says, "Even I want our organisation to strengthen. There should be discipline in our organisation. Digvijaya Singh can speak for himself..." pic.twitter.com/VuawKAwRim — ANI (@ANI) December 28, 2025

कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह द्वारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की संगठनात्मक शक्ति की प्रशंसा करने पर, कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, 'हमारा 140 वर्षों का इतिहास है, और हम इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं. हम स्वयं से भी सीख सकते हैं. किसी भी पार्टी में अनुशासन बहुत महत्वपूर्ण है.'

क्या था दिग्विजय सिंह का बयान, जिसपर मचा है हंगामा

बता दें कि कल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने कल CWC बैठक शुरू होने से ठीक पहले सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट किया था, जिसने राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज कर दी. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पुरानी तस्वीर साझा की है, जिसमें मोदी लालकृष्ण आडवाणी के पैरों के पास बैठे नजर आते हैं.

दिग्विजय सिंह ने तस्वीर के साथ लिखा, 'RSS का जमीनी स्वयंसेवक और बीजेपी का जमीनी कार्यकर्ता नीचे बैठकर सीएम और पीएम बना… यह संगठन की शक्ति है.'

कुछ दिनों पहले कांग्रेस को दी थी नसीहत

इससे एक हफ्ते पहले 19 दिसंबर को दिग्विजय सिंह ने एक पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने राहुल गांधी को सीधा संदेश देते हुए कहा था कि कांग्रेस पर ध्यान दीजिए. हमें व्यावहारिक विकेंद्रीकरण कार्यशैली की जरूरत है. मुझे उम्मीद है आप ऐसा करेंगे लेकिन समय यह है कि आपको मनाना आसान नहीं है.

विवाद बढ़ा तो दिग्विजय सिंह ने दी सफाई

कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह ने अपने बयान पर उठे विवाद के बीच स्पष्ट कहा, 'गांधी के हत्यारों से कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है .' उन्होंने कहा कि वह जो कहना चाहते थे, वह पहले ही कह चुके हैं, और किसी भी तरह की गलतफहमी दूर करते हुए जोड़ा कि वह हमेशा से कांग्रेस की विचारधारा के साथ खड़े रहे हैं. उन्होंने कहा कि वह विधानसभा और संसद, दोनों जगहों पर सांप्रदायिक ताकतों के खिलाफ लड़ते रहे हैं और उनकी विचारधारा का लगातार विरोध करते आए हैं. दिग्विजय सिंह के मुताबिक, संगठन को मजबूत करने की जरूरत हर राजनीतिक दल में होती है और इसे लेकर उनके बयान को गलत संदर्भ में प्रस्तुत किया गया है. दिग्विजय सिंह ने कहा, 'हर संगठन को मज़बूत बनने की जरूरत होती है… यही मेरा कहना था.'