मेरठ में गुर्जर महापंचायत पर बवाल के बाद एक्शन में पुलिस, 22 लोग जेल भेजे गए...खंगाली जा रही CCTV फुटेज

मेरठ के दौराला थाना क्षेत्र में बिना अनुमति आयोजित गुर्जर महापंचायत पर हुए बवाल के बाद पुलिस ने कार्रवाई तेज कर दी है. पथराव और माहौल बिगाड़ने वालों की पहचान सीसीटीवी और वायरल वीडियो से की जा रही है. अब तक 22 लोगों को जेल भेजा जा चुका है, जबकि कई अन्य की गिरफ्तारी के लिए भी दबिश दी जा रही है. पुलिस का कहना है कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. भारी पुलिस बल गांव में तैनात है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है.

क्या है मामला

इससे पहले पुलिस पर पथराव की जो तस्वीरें पश्चिमी यूपी के मेरठ से सामने आ रही है. इन लोगों में न कानून का खौफ नजर आ रहा है और न यहां खाकी का रौब दिख रहा है. कुछ लोगों ने मुंह पर कपड़े बांध रखें हैं और कुछ लोग बिना कपड़ा बांधे ही पुलिस पर पथराव करते नजर आ रहें हैं. अब इस पथराव के पीछे की वजह भी आपको बता देंते हैं. पुलिस पर ये पथराव बिना अनुमति के गुर्जर महापंचायत में जा रहे लोगों को रोकने पर हुआ है. मामला मेरठ के दौराला थाना इलाके दादरी पुलिया के पास का है. जहां सम्राट मीहिर भोज को लेकर क्षत्रिय समाज कई जगह बोर्ड लगा रहा और गुर्जर समाज इसका विरोध कर रहा है.

हमें फांसी लगा दो...

इसी को लेकर पंचायत बुलाई गई थी, लेकिन पुलिस से अनुमति नहीं ली गई. पुलिस ने घेराबंदी करके कुछ लोगों को पहले ही गांव जाने से रोक दिया, लेकिन फिर भी दूसरे रास्तों से लोग दादरी पुलिया तक पहुंच गए. भीड़ जुटी तो पुलिस ने लोगों को लाठीचार्ज करके खदेड़ना शुरू कर दिया. कई लोग हिरासत में ले लिए गए. मामला इस कदर बढ़ा कि पुलिस पर कुछ ही देर बाद पथराव शुरू हो गया. गुर्जर समाज समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रविन्द्र भाटी को सुनिए कि जब पंचायत में जाने से उन्हें रास्ते में रोका तो उन्होंने क्या कहा. वो बोले कि हमें फांसी लगा दो, क्या हमें अपनी बात कहने का अधिकार नहीं है.

भारी पुलिसबल तैनात

इसके बाद कई थानों की फोर्स मौके पर बुला ली गई. पुलिस ने जिन लोगों को हिरासत में लिया, उन्हें पुलिस लाइन भिजवा दिया. गांव में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है. एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह का कहना है कि बाहर से कुछ लोग माहौल खराब करने आए थे, हमने कई लोगों को हिरासत में ले लिया है और सीसीटीवी से भी उनकी पहचान की जा रही है. हम ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे. पुलिस के सख्ती के चलते पंचायत तो नहीं हो सकी, लेकिन हां माहौल बिगाड़ने की पूरी कोशिश जरूरी कुछ लोगों की तरफ से की गई. कुछ वक्त के लिए गुर्जर समाज के लोग और पुलिस आमने-सामने भी आ गए. माहौल फिलहाल गर्म है लेकिन तनावपूर्ण शांति हैं. अब इस मामले में गुर्जर समाज का अगला कदम क्या होगा और पुलिस इस मामले में क्या सख्त एक्शन लेगी इस पर सभी की नजरें टिकीं हुई हैं.