UP में एक और BLO ने की आत्महत्या की कोशिश, SIR के बोझ से डिप्रेशन में थे; खाया जहर

देश के कई राज्यों में एसआईआर का कार्य जोर-शोर से चल रहा है. इस बीच बीएलओ की मौतों और आत्महत्या की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं, जिस पर लगातार बवाल मचा हुआ है. उत्तर प्रदेश से भी इस तरह के कई मामले अब तक सामने आ चुके हैं. ताजा मामला मेरठ से सामने आया है. यहां पर एक बीएलओ ने जहर खाकर अपनी जान देने की कोशिश की.

ये भी पढ़ें- UP में एक और BLO की मौत, परिवार का आरोप - काम के दबाव के कारण हुआ ऐसा

मेरठ में BLO ने की जान देने की कोशिश

मेरठ के बीएलओ मोहित कुमार ने आखिर ऐसा क्यों किया इसकी वजह भी सामने आ गई है. जानकारी के मुताबिक एसआईआर के काम में दबाव के चलते मोहित ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की. आरोप है कि सुपरवाइजर आशीष के भारी दबाव के चलते उनको ऐसा जानलेवा कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा. मोहित कुमार कई रात से सोए नहीं हैं और डिप्रेशन में हैं.

कई दिनों से तनाव में थे मोहित कुमार

दिमागी परेशानी से जूझ रहे बीएलओ मोहित ने अपने घर पर ही जहर खा लिया. बता दें कि मोहित सिंचाई विभाग में क्लर्क के पद पर तैनात हैं. वह पिछले कई दिनों से बेहद तनाव में हैं. वह मेरठ के पल्लवपुरम इलाके में एसआीआर के काम में लगे हुए थे. आत्महत्या की कोशिश के बाद उनको गंभीर हालत में मेरठ के एक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है. इस खबर से उनके परिवार में कोहराम मच गया है. अस्पताल में स्टाफ और परिजनों की भीड़ लग गई है. मोहित गढ़ रोड पर मुरलीपुर गांव के रहने वाले हैं.

UP में एक और BLO की गई जान

इस तरह का ये कोई पहला मामला नहीं है. यूपी के ही हाथरस जिले में भी कमलकांत शर्मा नाम के एक बीएलओ की काम के बोझ के तलते मौत हो गई. पीड़ित परिवार का आरोप है कि काम के दबाव की वजह से कमलकांत शर्मा को चक्कर आया और वह सीढ़ियों से नीचे गिर गए. परिवार उन्हें तत्काल पास के अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां से डॉक्टरों ने अलीगढ़ रेफर कर दिया. लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई. मृतक कमलकांत शर्मा गांव नावली लालपुर में सहायक अध्यापक के पद पर तैनात थे. कुछ दिन पहले ही एक और BLO की मौत की खबर आई थी. उस मामले में मृतक ने आत्महत्या करने से पहले एक वीडियो भी बनाया था, जो जमकर वायरल हुआ था.

