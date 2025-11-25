विज्ञापन
मेरठ में घुड़चढ़ी के दौरान फायरिंग, गोली लगने से छत पर खड़ी युवती की मौत

मेरठ में शादी की चढ़त के दौरान अवैध हथियारों से हर्ष फायरिंग में युवती की मौत हो गई. लिसाड़ी गेट इलाके में हुई घटना से परिवार में कोहराम मचा हुआ है.

मेरठ में घुड़चढ़ी के दौरान फायरिंग, गोली लगने से छत पर खड़ी युवती की मौत
  • मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में शादी की खुशियों के दौरान अवैध हथियारों से फायरिंग में एक युवती की मौत हुई
  • घटना 20 फिटा रोड पर हुई, जहां सुहैल की बारात निकल रही थी और इसी दौरान फायरिंग शुरू हो गई
  • गोली लगने से अक्शा नाम की युवती की मौत हो गई, जिसे अस्पताल में मृत घोषित कर दिया गया
मेरठ:

मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में शादी की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गईं जब चढ़त के दौरान अवैध हथियारों से की गई फायरिंग में एक युवती की मौत हो गई. घटना 20 फिटा रोड की है, जहां सुहैल की बारात निकलनी थी. इसी दौरान कुछ लोगों ने अवैध हथियारों से फायरिंग शुरू कर दी. छत पर खड़ी अक्शा नाम की युवती को पेट में गोली लग गई. गोली गलते ही चारों तरफ अफरा-तफरी मच गई.

परिजन आनन-फानन में उसे अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. इस हादसे से परिवार में कोहराम मच गया है. पुलिस ने मौके से एक युवक को हिरासत में लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. मृतका के पिता अरशद ने थाने में तहरीर दी है. पुलिस मामले की जांच कर रही है और हर्ष फायरिंग में इस्तेमाल हुए अवैध हथियारों की तलाश जारी है.

