बंगाल SIR: अगर छूट गई है BLO से मुलाकात तो घबराएं नहीं, ऐसे पता करें अधिकारी का नाम और कर लें संपर्क

पश्चिम बंगाल में विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) शुरू हो चुका है. बीएलओ घर-घर जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं. कई ऐसे लोग भी हैं, जो इस दौरान घर पर मौजूद ही नहीं थे. वजह चाहे जो भी हो. अब उनको ये चिंता सता रही है कि उनकी मुलाकात बीएलओ से हो ही नहीं पाई तो आगे क्या होगा.खासकर कामकाजी लोग और यात्राओं पर रहने वाले मतदाता, बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) की मुलाकात मिस करने को लेकर चिंतित हैं. लेकिन ऐसे लोगों को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है.

BLO से मुलकात मिस हो गई तो जानें क्या करें

अक्सर यह गलतफहमी होती है कि बीएलओ की घर-घर सत्यापन के दौरान अनुपस्थित रहने पर मतदाता सूची से नाम हटा दिया जाएगा.जबकि भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) के अनुसार, बीएलओ को यह सुनिश्चित करने के लिए कम से कम तीन बार दोबारा विजिट करनी होती है कि कोई भी पात्र मतदाता छूट न जाए.

बीएलओ ही आपके मतदाता पंजीकरण, सत्यापन या सुधार से संबंधित सभी कार्यों के लिए मुख्य संपर्क अधिकारी हैं. यह सत्यापन प्रक्रिया राज्यभर में 4 दिसंबर तक चलेगी और मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 9 दिसंबर को किया जाएगा.

इस वेबसाइट पर हर बबूथ के बीएलओ के नाम और नंबर

जिन मतदाताओं के नाम 2002 की सूची से मेल नहीं खाते या सत्यापन के बाद भी गायब पाए जाते हैं, वे बाद में निर्वाचन आयोग के समक्ष अपील कर सकेंगे. राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट https://ceowestbengal.wb.gov.in/ पर भी प्रत्येक बूथ से जुड़े बीएलओ के नाम और संपर्क नंबर उपलब्ध हैं.

ऐसे पता करें अपने BLO का नाम

ऐसे पता करें अपने बीएलओ, ईआरओ और डीईओ का नाम और नंबर: वेबसाइट https://ceowestbengal.wb.gov.in/ पर जाएं. “Find Your Name on the Electoral Roll” विकल्प पर क्लिक करें. नया पेज खुलेगा- “Voters' Service Portal”

यहां अपना EPIC नंबर (मतदाता पहचान पत्र संख्या), राज्य और भाषा भरें. “View Details” पर क्लिक करें. दाईं ओर आपको जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO), मतदाता पंजीकरण अधिकारी (ERO) और बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) के नाम और फोन नंबर दिखाई देंगे. यह प्रक्रिया सुनिश्चित करती है कि राज्य का हर पात्र नागरिक, चाहे वह घर पर मौजूद हो या बाहर, मतदान अधिकार से वंचित न हो.

