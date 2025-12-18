विज्ञापन
विशेष लिंक

कोलकाता की झुग्गियों में आग पर BJP को क्यों नजर आ रही 'फर्जी वोट' वाली साजिश?

मालवीय ने बृहस्पतिवार को एक पोस्ट में कहा, "अगर इस बात में कोई संदेह था कि न्यू टाउन के इको पार्क के पास घुनी झुग्गी बस्ती में लगी भीषण आग किसी की साजिश के तहत लगाई गई थी तो बस घुनी गांव के अंतर्गत आने वाले छह बूथों की एएसडी सूची को देख लीजिए.

Read Time: 3 mins
Share
कोलकाता की झुग्गियों में आग पर BJP को क्यों नजर आ रही 'फर्जी वोट' वाली साजिश?

भारतीय जनता पार्टी ने बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि कोलकाता के पास न्यू टाउन स्थित घुनी झुग्गी बस्ती में लगी भीषण आग मतदाता सूची की एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) प्रक्रिया के बीच अवैध मतदाताओं को बचाने के लिए "प्रायोजित" थी. इस आरोप को सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और विपक्षी कांग्रेस ने खारिज कर दिया. भाजपा नेता और पश्चिम बंगाल के सह-प्रभारी अमित मालवीय ने दावा किया कि घुनी गांव के अंतर्गत आने वाले छह बूथ की एएसडी (अनुपस्थित, स्थानांतरित, मृत) सूची के आंकड़ों से बुधवार शाम को लगी आग के संबंध में गंभीर सवाल उठते हैं.

मालवीय ने बृहस्पतिवार को एक पोस्ट में कहा, "अगर इस बात में कोई संदेह था कि न्यू टाउन के इको पार्क के पास घुनी झुग्गी बस्ती में लगी भीषण आग किसी की साजिश के तहत लगाई गई थी तो बस घुनी गांव के अंतर्गत आने वाले छह बूथों की एएसडी सूची को देख लीजिए.

उन्होंने दावा किया कि सूची में लगभग 850 व्यक्ति शामिल थे, जिनमें से लगभग 650 मुस्लिम थे और लगभग 450 मुस्लिम व्यक्तियों (जिनमें ज्यादातर युवा मतदाता थे) को "पता न चलने योग्य" के रूप में चिह्नित किया गया था.

उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईआर से एक "अवैध वोट बैंक" का पर्दाफाश हो रहा है और दावा किया कि मतदाता सूचियों की सफाई से राज्य का सत्तारूढ़ दल "घबरा गया" है.

एक दिन पहले आग लगने की घटना के बाद मालवीय ने आरोप लगाया था कि यह घटना एसआईआर प्रक्रिया से जुड़ी हुई थी. उन्होंने दावा किया था कि "भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या प्रवासियों को जारी किए जाने वाले नोटिस पर सुनवाई शुरू करने से कुछ दिन पहले घुनी झुग्गी बस्ती में भीषण आग लग गई है."

उन्होंने आरोप लगाया कि एसआईआर शुरू होने के बाद से परित्यक्त झोपड़ियां सामने आयी हैं. मालवीय ने आरोप लगाया कि यह एक "खुला रहस्य" था कि बांग्लादेश के लोग इस क्षेत्र में बस गए थे. तृणमूल ने इन आरोपों को निराधार और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताकर खारिज कर दिया.

तृणमूल के प्रदेश उपाध्यक्ष जयप्रकाश मजूमदार ने कहा कि निर्वाचन आयोग के एसआईआर मसौदा मतदाता सूची ने भाजपा के उन दावों का भंडाफोड़ कर दिया है जिन्हें उन्होंने "पश्चिम बंगाल में एक करोड़ बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के होने का झूठ" बोला था.

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने भी भाजपा की आलोचना करते हुए उस पर "झूठा विमर्श" फैलाने का आरोप लगाया. पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके चौधरी ने कहा, "निर्वाचन आयोग के आंकड़ों से पता चलता है कि भाजपा नेताओं का दावा सफेद झूठ था. अब वे अपने दावे को सही ठहराने के लिए नए-नए सिद्धांत फैला रहे हैं."

अधिकारियों ने बताया कि बुधवार शाम को न्यू टाउन इलाके में इको पार्क के पास बनी झुग्गियों के एक समूह में आग लग गई, लेकिन किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
BJP, SIR, Bengal Elections, Fire In Slum
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com