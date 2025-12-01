पश्चिम बंगाल: अभिषेक बनर्जी ने लॉन्च किया स्वास्थ्य सेवा अभियान ‘सेबाआश्रय 2’

तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और डायमंड हार्बर के सांसद अभिषेक बनर्जी ने 1 दिसंबर को अपने संसदीय क्षेत्र से स्वास्थ्य सेवा अभियान ‘सेबाआश्रय 2' की शुरुआत की. यह कार्यक्रम लोकसभा चुनावों से पहले एक बार फिर बड़े पैमाने पर जनसंपर्क और स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने की दिशा में टीएमसी का अहम कदम माना जा रहा है. इस अभियान की लॉन्चिंग को लेकर अभिषेक बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट भी किया. इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि जनसेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं और जनता की सुरक्षा से बड़ी कोई जिम्मेदारी नहीं. इसी विश्वास के साथ आज से सेबाआश्रय 2 की शुरुआत हो रही है, जो डायमंड हार्बर के लोगों के स्वास्थ्य और सम्मान की रक्षा के लिए समर्पित है.

‘বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?

জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।'



There is no duty greater, no responsibility more sacred than public service. With that conviction and with a renewed sense of purpose, Sebaashray 2 begins today, dedicated to… pic.twitter.com/rb5AsFysQH — Abhishek Banerjee (@abhishekaitc) December 1, 2025

कैसा होगा ‘सेबाआश्रय 2'?

यह अभियान 7 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेगा, यह अभियान 22 जनवरी 2026 तक लगातार चलेगा. इसके बाद 24 से 28 जनवरी तक मेगा कैंप लगाए जाएंगे. अभियान के तहत कुल 165 जनरल कैंप और 8 मॉडल कैंप लगाए जाएंगे, जिनका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सीधे जनता तक पहुंचाना है. टीएमसी के अनुसार ‘सेबाआश्रय 2' में लोगों को फिर से कई सुविधाएं मिलेंगी. इस अभियान के तहत मुफ्त स्वास्थय शिविर, आवश्यक दवाओं का मुफ्त वितरण, मुफ्त चश्मा और सुनने वाला यंत्र, मौके पर तत्काल जांच सुविधाएं, गंभीर मामलों के लिए उन्नत रेफरल सेवा, एक-व्यक्ति पंजीकरण से आसान प्रक्रिया और पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी निगरानी.

TMC का कहना है कि इस पहल को “सम्मानजनक, सहज और सुव्यवस्थित अनुभव” सुनिश्चित करने के लिए और अधिक बेहतर तरीके से तैयार किया गया है. विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम, मेडिकल टेस्ट, दवाइयां और रेफरल सिस्टम सब कुछ एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराया जाएगा, ताकि कोई भी व्यक्ति इलाज से वंचित न रहे.

राजनीतिक महत्व भी बड़ा

राज्य में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और दक्षिण 24 परगना जिले में यह पहल टीएमसी के जनसंपर्क को मजबूती देगी. आपको बता दें कि अभिषेक बनर्जी 2014 से डायमंड हार्बर से सांसद हैं और 2024 लोकसभा चुनाव में उन्होंने सात लाख से अधिक वोटों से जीत हासिल की थी. जनवरी 2025 में लॉन्च हुए पहले ‘सेबाआश्रय' कैंप को बड़ी सफलता मिली थी. इधर, कुछ हफ्ते पहले नेता विपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने भी नंदीग्राम में स्वास्थ्य शिविर लगाए थे, जिसके बाद टीएमसी ने आरोप लगाया कि बीजेपी नेता अभिषेक बनर्जी की ‘सेबाआश्रय' मॉडल की नकल कर रहे हैं. ‘सेबाआश्रय 2' की शुरुआत के साथ, टीएमसी ने एक बार फिर स्पष्ट कर दिया है कि चुनावी सीजन में वह जन-सेवा आधारित पहलों को केंद्र में रखकर अपनी राजनीतिक जमीन और मजबूत करना चाहती है.