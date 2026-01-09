बंगाल में ED रेड पर दिल्ली में बवाल, होम मिनिस्ट्री के बाहर धरने पर बैठे TMC सांसदों को हिरासत में लिया

पश्चिम बंगाल में आई पैक ऑफिस पर ईडी की छापेमारी के विरोध में तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया. इनमें डेरेक ओ'ब्रायन, शताब्दी रॉय, महुआ मोइत्रा, बापी हलदर, साकेत गोखले, प्रतिमा मंडल, कीर्ति आज़ाद और डॉ. शर्मिला शामिल हैं. गृह मंत्रालय के बाहर धरना दे रहे इन टीएमसी सांसदों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है.

हमें प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा

गृह मंत्रालय के बाहर धरने पर बैठे टीएमसी के सांसदों को हिरासत में लेकर पार्लियमेंट स्‍ट्रीट थाने ले जाया गया है. हिरासत में लिये जाते समय महुआ मोइत्रा ने कहा, 'हम बीजेपी को हराएंगे. देश की जनता देख रही है कि चुने हुए सांसदों के साथ दिल्‍ली पुलिस किस तरह से व्‍यवहार कर रही है.' वहीं, डेरेक ओ'ब्रायन ने कहा कि हमें प्रदर्शन नहीं करने दिया जा रहा है.

आई-पैक पर ED की रेड से बवाल

ईडी ने कोयला चोरी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत गुरुवार को कोलकाता स्थित आई-पैक के ऑफिस और उसके डायरेक्‍टर प्रतीक जैन के घर की तलाशी के लिए अभियान चलाया. ईडी ने आई-पैक के सॉल्ट लेक सेक्टर 5 ऑफिस में तलाशी अभियान चलाया, जो 2019 से तृणमूल कांग्रेस के लिए एक राजनीतिक कंसल्टेंसी फर्म के रूप में काम कर रहा है. ईडी की टीमों ने प्रतीक जैन के लाउडन स्ट्रीट स्थित आवास पर भी तलाशी ली.

ईडी की रेड के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मध्य कोलकाता में जैन के घर पहुंचीं. परिसर से निकलते समय, उन्हें दस्तावेज और एक लैपटॉप ले जाते हुए देखा गया, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि यह तृणमूल कांग्रेस का है और पार्टी के आगामी विधानसभा चुनावों से संबंधित है. बाद में बनर्जी सॉल्ट लेक में आई-पैक ऑफिस भी गईं. उनके दौरे के दौरान, उनके साथ आए पुलिस अधिकारियों को ऑफिस से फाइलें और डायरी निकालते और उन्हें उनकी गाड़ी में रखते देखा गया.

