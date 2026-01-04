विज्ञापन
विशेष लिंक

अमित शाह की कमान में बीजेपी का मिशन बंगाल, दो-तिहाई बहुमत का दावा

पश्चिम बंगाल में अमित शाह की कमान में बीजेपी घुसपैठ, भ्रष्टाचार, महिलाओं की सुरक्षा और राजनीतिक हिंसा जैसे मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी. वहीं, टीएमसी में बढ़ती दरारें और नए राजनीतिक समीकरण इस मुकाबले को और दिलचस्प बना रहे हैं.

Read Time: 3 mins
Share
अमित शाह की कमान में बीजेपी का मिशन बंगाल, दो-तिहाई बहुमत का दावा
  • पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने दो-तिहाई बहुमत से जीत का दावा करते हुए ममता सरकार को चुनौती दी है
  • अमित शाह ने घुसपैठ, भ्रष्टाचार और कुप्रशासन को लेकर TMC पर गंभीर आरोप लगाते हुए सुरक्षा मुद्दे को प्रमुख बनाया
  • बीजेपी ने बूथ स्तर से लेकर केंद्रीय रणनीति तक व्यापक चुनावी योजना बनाई है और अमित शाह इसकी निगरानी कर रहे हैं
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
कोलकाता:

पश्चिम बंगाल में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों से पहले सियासी पारा भी धीरे-धीरे ऊपर चढ़ने वाला है. जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी (BJP) इस बार सत्ता पर कब्जा करने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है. पार्टी ने बूथ स्तर से लेकर केंद्रीय वॉर रूम तक की रणनीति तैयार की है, जिसका नेतृत्व सीधे केंद्रीय गृह मंत्री और पार्टी के मुख्य रणनीतिकार अमित शाह कर रहे हैं. वहीं टीएमसी के गढ़ में हर सियासी चाल आसान नहीं है.

BJP का दावा: दो-तिहाई बहुमत से जीत

पिछले चुनाव में बीजेपी ने तीन से बढ़कर 77 सीटें जीतकर मुख्य विपक्षी दल का दर्जा हासिल किया था, लेकिन उनके जीत के दावे खोखले ही साबित हुए थे. लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी को भरोसा है कि जमीनी स्तर पर मजबूत पकड़, मतदाता सूची में विशेष संशोधन (Special Intensive Revision) और तृणमूल कांग्रेस (TMC) में बढ़ती दरारें उसे सत्ता तक पहुंचाएंगी.

30 दिसंबर को अमित शाह ने दावा किया कि बीजेपी आगामी चुनाव में दो-तिहाई बहुमत से जीतकर ममता बनर्जी सरकार को उखाड़ फेंकेगी. उन्होंने भ्रष्टाचार, कुप्रशासन और घुसपैठ जैसे मुद्दों को उठाते हुए TMC पर तीखा हमला बोला.

ये भी पढ़ें : एक नए बंगाल की तलाश में अभिषेक बनर्जी, TMC के लिए चुनावी खेल बदल पाएगी 'आबर जीतबे बांग्ला' यात्रा?

घुसपैठ और सुरक्षा पर फोकस

केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने आरोप लगाया कि TMC सरकार वोट बैंक के लिए बांग्लादेशी घुसपैठ को बढ़ावा देकर राज्य की जनसांख्यिकी को खतरनाक तरीके से बदल रही है. उन्होंने वादा किया कि अगर अबकी बार राज्य में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो एक मजबूत "राष्ट्रीय सुरक्षा ग्रिड" बनाकर घुसपैठ को पूरी तरह खत्म किया जाएगा.

बंगाल चुनाव की रणनीति और मुद्दे

बीजेपी सूत्रों के मुताबिक, पार्टी पिछले पांच वर्षों से बंगाल में पैठ बनाने के लिए पुरजोर कोशिशों से काम कर रही है और अब नई रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतर रही है. इस बार चुनावी मुद्दों में बांग्लादेशी घुसपैठ, महिलाओं की सुरक्षा, राजनीतिक हिंसा और भ्रष्टाचार शामिल होंगे. एक सीनियर नेता ने कहा, “पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ रही है. गृह मंत्री अमित शाह खुद सभी कैंपेन और जमीनी प्रयासों की निगरानी कर रहे हैं.”

ये भी पढ़ें : PM की रैलियां, दागी और टॉलीवुड को ना... ममता की सत्ता बेदखली के लिए BJP की खास रणनीति

TMC में दरार और नए समीकरण

ममता बनर्जी को चुनाव से पहले बीजेपी के आक्रामक रवैये से दवाब में दिख रही है. तृणमूल कांग्रेस में दरारें गहरी हो रही हैं, खासकर हुमायूं कबीर के नई पार्टी लॉन्च करने के बाद. बीजेपी का मानना है कि कबीर मुस्लिम वोटों में सेंध लगाकर TMC के समीकरण बिगाड़ सकते हैं. इसके अलावा, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हालिया मुलाकात ने भी राजनीतिक हलकों में अटकलें तेज कर दी है.

TMC का पलटवार

शुक्रवार को TMC सांसद अभिषेक बनर्जी ने आक्रामक रुख अपनाते हुए दावा किया कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार इस बार भी जीत दर्ज करेगी और पिछली बार से एक सीट ज्यादा हासिल करेगी. साल 2021 में TMC ने 294 सदस्यीय विधानसभा में 216 सीटें जीती थीं, जबकि बीजेपी ने 77 सीटों पर कब्जा किया था. लेफ्ट-कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला था.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
West Bengal, Assembly Polls, BJP, Amit Shah, TMC, Infiltration, Special Intensive Revision, Booth Level, National Security, Humayun Kabir, Adhir Ranjan Chowdhury
Get App for Better Experience
Install Now