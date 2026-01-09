विज्ञापन
ED रेड पर बंगाल में बवाल, ममता का आज पैदल मार्च तो अदालत में गरमागरम बहस के आसार

पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आई-पैक के कोलकाता ऑफिस और इसके डायरेक्टर और को-फाउंडर प्रतीक जैन के घर पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी के बाद बंगाल में बवाल शुरू हो गया है. आज पूरे बंगाल में विरोध प्रदर्शन देखने को मिलेगा.

  • बंगाल में चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने ईडी की आई-पैक कार्यालय पर छापेमारी के खिलाफ विरोध रैली की घोषणा की है
  • ईडी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी ने तलाशी के दौरान जांच में बाधा डाली
  • ममता बनर्जी ने चुनावी दस्तावेज चोरी करने का आरोप लगाते हुए केंद्र के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया है
पश्चिम बंगाल की राजनीति में चुनाव से पहले ही उबाल शुरू हो गया है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कंपनी आई-पैक (I-PAC) के ऑफिस और उसके डायरेक्टर व को-फाउंडर प्रतीक जैन के घर पर की गई छापेमारी की कार्रवाई के खिलाफ शुक्रवार को विरोध रैली निकालने की घोषणा की है. ममता बनर्जी ने दावा किया कि केंद्रीय एजेंसियों की इस तरह की कार्रवाई चुनावों से पहले राजनीतिक रूप से प्रेरित है. वहीं, बीजेपी का कहना है कि यह भारत के इतिहास में पहली बार है कि किसी मौजूदा मुख्यमंत्री ने कथित तौर पर ईडी के चल रहे ऑपरेशन में बाधा डाली है. सीएम ममता के खिलाफ ईडी ने कलकत्‍ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. बंगाल में विधानसभा के लिए इस साल अप्रैल-मई महीने में चुनाव होने है.

ईडी और TMC दोनों पहुंचीं अदालत

ईडी ने कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आई-पैक ऑफिस और इसके सह-संस्थापक के घर पर छापेमारी के दौरान हस्तक्षेप करके जांच में बाधा डाली. एजेंसी का दावा है कि उन्होंने जबरन तलाशी स्थल से सबूत हटाए. इस मामले की सुनवाई कलकत्ता हाई कोर्ट में शुक्रवार को होने की उम्मीद है. टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने ईडी पर पार्टी के चुनावी दस्तावेज चुराने का आरोप लगाया है. अब यहां की सत्ताधारी पार्टी ने इसके खिलाफ कलकत्ता उच्च न्यायालय में जाने का फैसला किया है. न्यायमूर्ति शुभ्रा घोष ने मामले की अनुमति दे दी है. सुनवाई शुक्रवार को होने की संभावना है.

'क्‍या मुझे विरोध नहीं करना चाहिए?'

बंगाल में आज टीएमसी के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे. टीएमसी और बीजेपी दोनों एक-दूसरे पर आरोप लगाते नजर आ रहे हैं. ममता बनर्जी ने ईडी के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाने का भी मन बना लिया है. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गंगासागर मेले के लिए बाबूघाट में एक बनाए गए ‘ट्रांजिट कैंप' का गुरुवार को उद्घाटन करने के बाद लोगों को संबोधित करते हुए कहा, 'अगर वे एसआईआर (मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण) को लेकर हम पर हमला करते हैं, मेरे खिलाफ झूठा मामला बनाते हैं या हमारे दस्तावेज चुराने की कोशिश करते हैं, तो क्या मुझे ऐसे प्रयासों का विरोध नहीं करना चाहिए?'

जादवपुर से हाजरा चौराहे तक विरोध रैली

ईडी की छापेमारी का जिक्र करते हुए ममता बनर्जी ने कहा, 'उन्होंने सब कुछ चुरा लिया है, सारा डेटा, एसआईआर सूची.' उन्होंने दावा किया कि केंद्रीय एजेंसियों की ऐसी गतिविधियां 'चुनाव से पहले होती हैं'. मुख्यमंत्री ने तलाशी अभियान को लेकर केंद्र सरकार को चुनौती देते हुए कहा, 'कल मैं जादवपुर 8बी बस स्टैंड से हाजरा चौराहे तक विरोध रैली का नेतृत्व करूंगी.' उन्होंने लोगों से इस पांच किलोमीटर से अधिक लंबी रैली में हिस्सा लेने की अपील करते हुए कहा कि अगर उन पर हमला होता है तो वह निश्चित रूप से जवाब देंगी.

कहां-कहां हुई ED की रेड?

ईडी ने कोयला चोरी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के तहत गुरुवार को कोलकाता स्थित आई-पैक के ऑफिस और उसके डायरेक्‍टर प्रतीक जैन के घर की तलाशी के लिए अभियान चलाया. ईडी ने आई-पैक के सॉल्ट लेक सेक्टर 5 ऑफिस में तलाशी अभियान चलाया, जो 2019 से तृणमूल कांग्रेस के लिए एक राजनीतिक कंसल्टेंसी फर्म के रूप में काम कर रहा है. ईडी की टीमों ने प्रतीक जैन के लाउडन स्ट्रीट स्थित आवास पर भी तलाशी ली.

प्रतीक के घर से फाइलें ले गईं CM ममता

ईडी की रेड के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मध्य कोलकाता में जैन के घर पहुंचीं. परिसर से निकलते समय, उन्हें दस्तावेज और एक लैपटॉप ले जाते हुए देखा गया, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि यह तृणमूल कांग्रेस का है और पार्टी के आगामी विधानसभा चुनावों से संबंधित है. बाद में बनर्जी सॉल्ट लेक में आई-पैक ऑफिस भी गईं. उनके दौरे के दौरान, उनके साथ आए पुलिस अधिकारियों को ऑफिस से फाइलें और डायरी निकालते और उन्हें उनकी गाड़ी में रखते देखा गया. मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि ईडी ने छापे मारने की आड़ में पार्टी की चुनावी रणनीति, उम्मीदवारों की लिस्ट, अंदरूनी डेटा और फाइनेंशियल कागजात लूट लिए.

CM Mamata Banerjee, ED Raid On I-PAC, TMC Protest Rally
