मैंने अपना वोट डाला, पता नहीं राहुल ने किसकी तस्वीर दिखाई.. ब्राजीली मॉडल विवाद में वोटर ने बताया सच  

नाम- मुनेश, पति का नाम- नरेंद्र सिंह, मकान नंबर-55, आयु 43, महिला. ये वो नाम है जिसके जरिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरियाणा की सत्तारूढ़ सरकार पर वोट चोरी का आरोप लगाया था. राहुल ने बताया था कि मुनेश के वोटर कार्ड पर ब्राजीली मॉडल की तस्वीर लगी है और राज्य के चुनाव में फर्जीवाड़ा हुआ था. उन्होंने दावा किया था कि राज्य में 25 लाख फर्जी वोटर बने थे.

वोटर ने बता दिया सच

पर अब एनडीटीवी ने मुनेश नामक महिला से जाकर मुलाकात की तो राहुल के दावे का सच भी सामने आ गया. मुनेश ने बताया कि उसके वोटर आई कार्ड पर उसकी ही तस्वीर है और उन्होंने अपना वोट भी डाला था. राहुल गांधी ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया था वो उनकी तस्वीर नहीं थी. उन्होंने बताया कि उन्हें नहीं पता कि राहुल के दिखाए आईडी पर किसकी तस्वीर है.

राहुल गांधी ने किया था बड़ा दावा

राहुल ने बुधवार को एक वोटर आईडी दिखाते हुए उसपर एक ब्राजीली मॉडल की तस्वीर दिखाई थी. उन्होंने दावा किया था कि मॉडल की तस्वीर हरियाणा के राय इलाके में 22 वोटर कार्ड पर यूज की गई थी. साथ ही उन्होंने फर्जी वोट का दावा किया था. इस सीट से बीजेपी की कृष्णा गहलोत ने जीत दर्ज की थी और उन्होंने कांग्रेस के भगवान अंतिल को 4,673 वोटों के अंतर से हराया था.

BJP ने राहुल पर किया था पलटवार

राहुल के आरोप पर बीजेपी ने पलटवार किया था. केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल के आरोपों की आलोचना की थी. उन्होंने कहा कि राहुल बिहार चुनाव से पहले फर्जी मुद्दे को उठा रहे हैं. अब उनके लिए बिहार में कुछ बचा नहीं है तो वो हरियाणा की तरफ रुख कर रहे हैं. चुनाव आयोग ने कहा था कि कांग्रेस ने हरियाणा चुनाव रिजल्ट के रिव्यू में कभी भी वोट चोरी या फर्जी वोटर को लेकर कोई अपील या ऑब्जेक्शन नहीं उठाया था. राहुल गांधी ने अपने प्रेजेंटेशन के दौरान दावा किया था कि राज्य में 25 लाख फर्जी वोटर हैं.

इसी दौरान राहुल गांधी ने मुनेश का वोटर कार्ड एक उदाहरण के तौर पर दिखाया था. जब उनसे किसी ने कहा कि वोटर कार्ड में दिख रही महिला हरियाणा की नहीं लगती है तो राहुल ने कहा कि लेकिन इन्होंने 22 बार वोट डाला है. उनके कई नाम हैं, सीमा, स्वीटी, सरस्वती, रश्मि और विमला.