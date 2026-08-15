विजयवाड़ा के होटल में युवक की संदिग्ध मौत; 5 दिन से कमरे में था, बदबू आने पर खुला राज, परिवार को दोस्त पर शक

आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एक 20 वर्षीय युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. अलंकार होटल के एक कमरे से युवक का शव मिलने के बाद परिवार ने घटना पर कई सवाल खड़े किए हैं और पुलिस से गहन जांच की मांग की है. मृतक की पहचान करण सिद्धू के रूप में हुई है, जो पिछले कुछ दिनों से होटल में ठहरा हुआ था. होटल कर्मचारियों को कमरे से दुर्गंध आने के बाद घटना का पता चला. मौके पर पहुंची पुलिस ने कमरे को सील कर जांच शुरू कर दी है. परिवार का दावा है कि करण आत्महत्या नहीं कर सकता था और मामले में अन्य लोगों की भूमिका की जांच होनी चाहिए.

होटल के कमरे में मिला शव

पुलिस के अनुसार, करण सिद्धू विजयवाड़ा के अलंकार होटल के कमरा नंबर 404 में ठहरा हुआ था. बताया जा रहा है कि उसने करीब पांच दिन पहले कमरा लिया था और वहां अपने दो दोस्तों के साथ रह रहा था. घटना का खुलासा तब हुआ जब होटल कर्मचारियों ने कमरे से तेज दुर्गंध आती महसूस की. संदेह होने पर दरवाजा खोला गया, जहां करण मृत अवस्था में मिला. होटल प्रशासन ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, करण का शव कमरे के भीतर छत के पंखे से लटका हुआ मिला. हालांकि शव की स्थिति और घटनास्थल से जुड़े कुछ तथ्य ऐसे हैं, जिनकी वजह से पुलिस हर पहलू की जांच कर रही है. मामले को फिलहाल संदिग्ध मौत मानकर जांच आगे बढ़ाई जा रही है.

परिवार ने उठाए सवाल

करण सिद्धू की मौत के बाद परिवार ने आत्महत्या की संभावना पर सवाल उठाए हैं. करण की मां ने पुलिस को बताया कि उन्हें विश्वास नहीं है कि उनका बेटा खुद अपनी जान ले सकता है. उन्होंने आशंका जताई कि इस मामले में उसके दोस्तों की भूमिका हो सकती है. परिजनों ने मांग की है कि करण के साथ रह रहे दोनों दोस्तों और होटल कर्मचारियों से विस्तार से पूछताछ की जाए.

Vijayawada Hotel Death: होटल के कमरे में रहस्यमयी मौत

पुलिस और फोरेंसिक टीम जांच में जुटी

घटना के बाद पुलिस ने कमरे को सील कर दिया है. फोरेंसिक विशेषज्ञों और क्लूज टीम की मदद से घटनास्थल से साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. जांच अधिकारी कमरे से मिले सामान, मोबाइल फोन, होटल रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेजों की जांच कर रहे हैं. इसके अलावा होटल के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं ताकि मौत से पहले की गतिविधियों का पता लगाया जा सके.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार

पुलिस का कहना है कि मौत के सही कारण और परिस्थितियों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा. फिलहाल जांच एजेंसियां फोरेंसिक रिपोर्ट, डिजिटल साक्ष्यों और घटनास्थल से जुटाए गए तथ्यों के आधार पर मामले के हर पहलू की पड़ताल कर रही हैं. उधर, परिवार अपने सवालों के जवाब का इंतजार कर रहा है. वहीं पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने तक किसी भी संभावना को खारिज नहीं किया जाएगा.

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