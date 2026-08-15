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बेंगलुरु में TTP से कनेक्शन वाला युवक गिरफ्तार; पाकिस्तान सेना पर हमले की साजिश, अफगानिस्तान जाने की थी तैयारी

बेंगलुरु पुलिस ने पश्चिम बंगाल के रहने वाले एक सुरक्षा गार्ड को TTP से कथित संबंध रखने के आरोप में गिरफ्तार किया है. पुलिस के अनुसार आरोपी का विदेशी संपर्क था और उसके मोबाइल फोन से कई महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य मिले हैं.

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बेंगलुरु में TTP से कनेक्शन वाला युवक गिरफ्तार; पाकिस्तान सेना पर हमले की साजिश, अफगानिस्तान जाने की थी तैयारी
बेंगलुरु में TTP से कथित संबंध रखने वाला युवक गिरफ्तार, पाकिस्तान सेना पर हमले की योजना का आरोप
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बेंगलुरु:

बेंगलुरु में एक सुरक्षा गार्ड की गिरफ्तारी ने सुरक्षा एजेंसियों का ध्यान खींचा है. पुलिस के अनुसार, 25 वर्षीय युवक पर प्रतिबंधित आतंकी संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) से कथित रूप से जुड़ने और पाकिस्तान सेना के खिलाफ हमलों की योजना बनाने का आरोप है. आरोपी पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले का रहने वाला है और बेंगलुरु के जिगानी क्षेत्र में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम कर रहा था. खुफिया जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने उसे हिरासत में लिया. शुरुआती जांच में सोशल मीडिया के जरिए विदेशी संपर्कों और कथित उग्र विचारों से जुड़े कई पहलुओं का खुलासा हुआ है.

खुफिया सूचना के बाद हुई गिरफ्तारी

पुलिस के मुताबिक 11 अगस्त को मिली खुफिया सूचना के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक सिटी डिवीजन की टीम ने बोम्मासंद्रा औद्योगिक क्षेत्र से आरोपी आसाफुल मलिक को हिरासत में लिया. पूछताछ के दौरान उसके कथित संपर्कों और गतिविधियों को लेकर कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आईं, जिसके बाद उसे औपचारिक रूप से गिरफ्तार कर लिया गया.

पश्चिम बंगाल का रहने वाला है आरोपी

गिरफ्तार आरोपी आसाफुल मलिक पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के नौपारा गांव का निवासी है. वह बेंगलुरु के जिगानी क्षेत्र में रह रहा था और एक निजी संस्थान में सुरक्षा गार्ड के रूप में काम कर रहा था. पुलिस का कहना है कि बाहरी तौर पर उसकी गतिविधियां सामान्य थीं, लेकिन जांच में कुछ संदिग्ध जानकारियां सामने आई हैं.

सोशल मीडिया के जरिए हुआ संपर्क

जांच अधिकारियों के अनुसार आरोपी की पहचान एक अफगान नागरिक इमरान अहिंदार से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के जरिए हुई थी. पुलिस का आरोप है कि इमरान अहिंदार तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) का सक्रिय सदस्य है. इसी संपर्क के बाद आरोपी कथित रूप से संगठन के करीब आया.

अफगानिस्तान जाने की थी तैयारी, मोबाइल फोन से मिले अहम सुराग

पुलिस के अनुसार आरोपी ने अफगानिस्तान जाने की योजना भी बनाई थी. इसके लिए उसने पासपोर्ट और अफगान वीजा के लिए आवेदन किया था. हालांकि बाद में उसकी यात्रा की योजना पूरी नहीं हो सकी और वह भारत में ही रहा. पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यात्रा रद्द होने के पीछे क्या कारण थे. गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी का मोबाइल फोन जब्त कर लिया. जांच के दौरान मोबाइल से कुछ संदेश और ऑडियो रिकॉर्डिंग बरामद होने का दावा किया गया है. पुलिस का कहना है कि इन सामग्रियों में कथित योजनाओं और संपर्कों से जुड़ी जानकारी मौजूद है.

स्थानीय नेटवर्क की भी जांच

हेब्बागोडी थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 113(3) के तहत मामला दर्ज किया गया है. पुलिस अब आरोपी के स्थानीय संपर्कों, उसकी गतिविधियों और संभावित नेटवर्क की जांच कर रही है. अधिकारियों का कहना है कि मामले से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल की जा रही है और जांच पूरी होने के बाद ही आगे की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

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