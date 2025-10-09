जब चलती कार को छूकर गुजर गई मौत... हिमाचल में लैंडस्लाइड का ये वीडियो देख दिल थाम लेंगे

जाको राखे साइयां मार सके न कोय... ये कहावत उस समय सच साबित हुई, जब हिमाचल प्रदेश में एक पहाड़ी रास्ते से गुजर रही कार के ठीक आगे से एक विशालकाय चट्टानी पत्थर लुढ़कते हुए गुजर गया. कार के डैशकैम में लगे कैमरे में ये रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना कैद हो गई.

ये घटना पिछले हफ्ते हिमाचल के किन्नौर में नाथपा पॉइंट पर हुई. वायरल वीडियो में साफ दिखता है कि कच्चे पहाड़ी रास्ते से कुछ कार गुजर रही हैं. एक तरफ गहरी खाई है तो दूसरी तरफ पहाड़ है. हिचकोले खाते हुई कार आगे बढ़ती है, तभी ये हादसा हो जाता है.

Even after the monsoon, roads still aren't fully safe! This could have been fatal, but by God's grace only the front portion of the car was damaged. These boulders can crush cars like paper within seconds!



📍 Nathpa Point, Kinnaur pic.twitter.com/gJ4akGEeSU — Nikhil saini (@iNikhilsaini) October 8, 2025

वीडियो में दिखता है कि एक बहुत ही बड़ा सा पत्थर पहाड़ के ऊपर से लुढ़कता हुआ आता है और कार के बोनट को कुचलते हुए नीचे खाई में गिर जाता है. अगर एक सेकंड की भी देरी हुई होती तो कार का कचूमर बनना तय था.

वीडियो देखकर लगता है कि इस दिल दहलाने वाली घटना में कार में सवार लोग चमत्कारिक रूप से बाल-बाल बच गए. कार में कितने लोग थे, ये पता नहीं चल सका है.

ये घटना बिलासपुर जिले में हुए भूस्खलन के कुछ ही दिन बाद हुई है. बालूघाट इलाके में एक यात्री बस के भूस्खलन की चपेट में आने से 16 यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई थी. मृतकों में नौ पुरुष, चार महिलाएं और तीन बच्चे शामिल हैं. बस में 18 यात्री सवार थे. सरकार ने मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख रुपये की राहत राशि देने की घोषणा की है.

एक अलग घटना में किन्नौर के चौरा इलाके में भूस्खलन से राष्ट्रीय राजमार्ग 5 पूरी तरह बाधित हो गया. भारी मात्रा में पत्थर और मलबा सड़क पर आ गिरा. इसकी वजह से रास्ता जाम हो गया और दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई.