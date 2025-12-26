हिमाचल प्रदेश में इन खिलाड़ियों की सरकारी नौकरी पक्की! सरकार दे रही है रोजगार के मौके

हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2024 से तय तीन परसेंट स्पोर्ट्स कोटे के तहत 99 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी गई है. राज्य के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के अनुसार उनकी सरकार स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने का काम कर रही है. इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि राज्य मॉडर्न स्पोर्ट्स सुविधाओं में बड़ा निवेश कर रहा है, साथ ही युवाओं को प्रोफेशनल तौर पर स्पोर्ट्स को अपनाने के लिए बढ़ावा देने के लिए बेहतर प्राइज़ मनी, ज़्यादा डाइट अलाउंस और पक्के रोज़गार के मौके दे रहा है.

"स्पोर्ट्स बन सकेंगा फुल-टाइम प्रोफेशन"

खेल में रुचि रखने वाले युवाओं के लिए ये खुशखबरी से कम नहीं है. मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बेहतर इंसेंटिव और करियर सिक्योरिटी टैलेंटेड खिलाड़ियों को स्पोर्ट्स को फुल-टाइम प्रोफेशन के तौर पर अपनाने के लिए मोटिवेट कर रही हैं. मौजूदा राज्य सरकार बड़े पैमाने पर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दे रही है. 2024 में युवाओं और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ पर 3.2 करोड़ रुपये से ज़्यादा खर्च किए गए, जबकि मौजूदा फाइनेंशियल ईयर में 4 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि पूरे राज्य में खेल के मैदानों और मॉडर्न स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस पर खास ज़ोर दिया जा रहा है.

उन्होंने बताया कि नादौन (CM का होम असेंबली एरिया) में लगभग 9,735 स्क्वायर मीटर एरिया में 112.49 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक इनडोर मल्टीपर्पस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है., कॉम्प्लेक्स में एक शूटिंग रेंज, स्विमिंग पूल, जिम, कुश्ती, बॉक्सिंग और कबड्डी के लिए मल्टीपर्पस हॉल, योगा हॉल, टेबल टेनिस की फैसिलिटी, चार बैडमिंटन कोर्ट, वॉलीबॉल और टेनिस कोर्ट के साथ-साथ कैफेटेरिया, वेटिंग लाउंज और ऑफिस स्पेस जैसी ज़रूरी सपोर्ट फैसिलिटीज़ होंगी.