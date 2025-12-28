विज्ञापन
विशेष लिंक

मरीज परेशान, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर घमासान... हिमाचल में डॉक्टर्स की हड़ताल का तीसरा दिन, पढ़ें लेटेस्ट अपडेट

डॉक्टरों का आरोप है कि जांच में दोनों पक्षों को दोषी पाया गया था, लेकिन कार्रवाई केवल डॉक्टर पर की गई, जो पूरी तरह एकतरफा है.

Read Time: 3 mins
Share
मरीज परेशान, स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर घमासान... हिमाचल में डॉक्टर्स की हड़ताल का तीसरा दिन, पढ़ें लेटेस्ट अपडेट
  • शिमला के IGMC में डॉक्टर-मरीज मारपीट मामले के विरोध में 3000 से अधिक डॉक्टरों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी है
  • हड़ताल के कारण प्रदेश के मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में ओपीडी सेवाएं लगभग ठप और नियमित ऑपरेशन टाल दिए गए हैं
  • CM सुक्खू ने डॉक्टरों से ड्यूटी जॉइन करने की अपील करते हुए डॉक्टर के खिलाफ टर्मिनेशन को सही बताया है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
शिमला:

हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के आईजीएमसी में डॉक्टर-मरीज मारपीट मामले को लेकर रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल रविवार को तीसरे दिन भी जारी है. यहां तीन हजार से ज्यादा डॉक्टर स्ट्रॉइक पर हैं, जिसकी वजह से स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा गई हैं. इधर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपील की है कि डॉक्टर अपना अहम छोड़कर ड्यूटी जॉइन करें.

रेजिडेंट डॉक्टर आईजीएमसी (IGMC) शिमला में मरीज से हुई मारपीट की घटना के बाद बर्खास्त किए गए डॉक्टर राघव निरुला की बहाली की मांग पर अड़े हुए हैं. इस हड़ताल के कारण प्रदेश भर के मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में मरीजों की मुश्किलें बढ़ गई हैं. हड़ताल के चलते कई ऑपरेशन टल गए हैं.

Latest and Breaking News on NDTV
प्रदेश के बड़े अस्पतालों में ओपीडी (OPD) सेवाएं लगभग ठप हैं. नियमित ऑपरेशन (Surgeries) टाल दिए गए हैं, जिससे दूर-दराज से आए मरीजों को बिना इलाज के लौटना पड़ रहा है. वर्तमान में केवल आपातकालीन सेवाएं (Emergency Services) ही संचालित की जा रही हैं.

गौरतलब है कि डॉक्टर राघव के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के विरोध में रेजिडेंट डॉक्टर शुक्रवार से ही अवकाश पर चले गए थे और शनिवार से उन्होंने पूर्ण हड़ताल शुरू कर दी. आज तीसरे दिन भी डॉक्टर स्ट्राइक कर प्रदर्शन कर रहे हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

डॉक्टर का मरीज को पीटना गलत, टर्मिनेशन सही- सीएम सुक्खू

वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिल्ली में सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद शिमला लौटने पर डॉक्टरों से अहम छोड़कर ड्यूटी जॉइन करने की अपील की. उन्होंने कहा कि मैंने घटना की दोबारा जांच की बात कही थी, ऐसे में डॉक्टर फिर से स्ट्राइक पर क्यों गए. सीएम ने कहा कि डॉक्टर ने जो मरीज के साथ किया वो बहुत गलत था. सरकार का डॉक्टर को नौकरी से टर्मिनेट करने का फैसला सही है. मैं सोमवार को सीनियर डॉक्टर से बात करूंगा, इसलिए डॉक्टरों से भी मेरी अपील है कि स्ट्राइक कॉल्ड ऑफ करें और कल से ड्यूटी जॉइन करें.

ये भी पढ़ें: शिमला IGMC में डॉक्टरों की हड़ताल से बिगड़े हालात, मरीजों की सर्जरी-कीमो थैरेपी रुके, सरकार का सख्त एक्शन

Latest and Breaking News on NDTV
बता दें कि बीते 22 दिसंबर को आईजीएमसी शिमला में एक मरीज और डॉक्टर के बीच मारपीट हो गई थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की गई. कमेटी की रिपोर्ट के बाद सरकार ने संबंधित डॉक्टर की सेवा समाप्त कर दी.

डॉक्टरों का आरोप है कि जांच में दोनों पक्षों को दोषी पाया गया था, लेकिन कार्रवाई केवल डॉक्टर पर की गई, जो पूरी तरह एकतरफा है. डॉक्टरों का कहना है कि इसी मुद्दे को लेकर उन्होंने हाल ही में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात भी की थी.

ये भी पढ़ें: 'तू' कहने पर भड़का था... शिमला IGMC में डॉक्टर-मरीज में मारपीट से पहले क्या हुआ था, देखें VIDEO

डॉक्टरों ने कहा कि बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित करने का आश्वासन दिया था, लेकिन इसके बावजूद टर्मिनेशन वापस नहीं लिए जाने से डॉक्टरों में असंतोष बना रहा और वे हड़ताल पर चले गए.

Latest and Breaking News on NDTV

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
IGMC Shimla Medical College, Doctor-patient Fight, Resident Doctors Strike, CM Sukhwinder Singh Sukhu, Himachal Pradesh
Get App for Better Experience
Install Now