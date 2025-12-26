नए साल पर शिमला जा रहे हैं तो यह जरूर पढ़ लें, शहर में एंट्री के लिए बना 'विशेष प्लान'

Shimla News: न्यू ईयर पर हिमाचल प्रदेश के टूरिस्ट प्लेस शिमला, मनाली की ओर भी टूरिस्ट टूट पड़े हैं. दिल्ली एनसीआर और दूसरे शहरों से पर्यटक पहाड़ों में नए साल का जश्न मनाने की होड़ है. 'पहाड़ों की रानी' शिमला (Shimla) भी इस समय नए साल के जश्न (New Year Celebration 2026) में डूबी है. बुधवार से विंटर कार्निवल (Shimla Winter Carnival) की शुरुआत के साथ ही शहर की रौनक बदल गई है. लेकिन अगर आप भी इन वादियों में जाने का सपना देख रहे हैं, तो रुकिए! पहले शिमला प्रशासन और पुलिस की उस खास तैयारी को समझ लीजिए, जो आज से 2 जनवरी तक पूरे शहर में लागू रहेगी.
10,000 गाड़ियां और 4 लाख लोग
प्रशासन का अनुमान है कि क्रिसमस से न्यू ईयर तक के इन 7 दिनों में शिमला में करीब 3 से 4 लाख सैलानी पहुंचेंगे. सबसे बड़ी चुनौती है ट्रैफिक, क्योंकि रोजाना 8 से 10 हजार वाहन शिमला की सड़कों पर उतरेंगे. इस दबाव को झेलने के लिए शिमला को 5 सेक्टर्स में बांट दिया गया है. हर सेक्टर की जिम्मेदारी एक गजटेड ऑफिसर को सौंपी गई है.
मुस्कान के साथ स्वागत करेगी पुलिस
शिमला के SSP संजीव कुमार गांधी ने पर्यटकों को भरोसा दिलाया है कि पुलिस का व्यवहार इस बार बिल्कुल 'मित्रवत' रहेगा. शहर के चप्पे-चप्पे पर 400 अतिरिक्त जवान तैनात किए गए हैं. पुलिस का लक्ष्य आपको डराना नहीं, बल्कि जाम से बचाकर आपकी ट्रिप को यादगार बनाना है.
जाम से बचने का 'सीक्रेट फॉर्मूला'
पिछले सालों के अनुभव को देखते हुए पुलिस ने शहर में ट्रैफिक रेगुलेशन और कंट्रोलिंग प्वाइंट्स बनाए हैं. संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले इलाकों की पहचान पहले ही कर ली गई है. पुलिस ने साफ किया है कि ट्रैफिक को सुचारू रखना उनकी सबसे बड़ी चुनौती है, इसलिए पार्किंग और रास्तों के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं.
'जश्न मनाएं... पर सीमा न लांघें'
प्रशासन ने पर्यटकों का स्वागत तो किया है, लेकिन एक सख्त नसीहत भी दी है. SSP ने कहा, 'जश्न नियमों की परिधि में रहकर मनाएं. अगर कोई शराब पीकर गाड़ी चलाता है या कानून की उल्लंघना करता है, तो पुलिस तुरंत एक्शन लेगी. सुरक्षा और ट्रैफिक को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा.'
पर्यटकों के लिए 'फैसिलिटी काउंटर'
पहली बार शिमला आने वाले पर्यटकों के लिए जिला पुलिस ने 'फैसिलिटी काउंटर' स्थापित किए हैं. यहां आपको शहर के रास्तों की सही जानकारी मिलेगी. पार्किंग की उपलब्धता के बारे में बताया जाएगा. आपातकालीन स्थिति में तुरंत सहायता उपलब्ध कराई जाएगी.
शिमला विंटर कार्निवल इस बार बेहद खास है. रिज मैदान से लेकर माल रोड तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम है. 2 जनवरी तक शहर इसी रंग में रंगा रहेगा. प्रशासन का दावा है कि सैलानियों को सभी सुविधाएं दी जा रही हैं ताकि उनकी छुट्टियों में कोई कमी न रहे.
ये भी पढ़ें:- आज से ट्रेन का सफर महंगा! रेलवे ने बढ़ाया किराया, जानें आपकी जेब पर कितना पड़ेगा असर
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं