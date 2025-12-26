विज्ञापन
नए साल पर शिमला जा रहे हैं तो यह जरूर पढ़ लें, शहर में एंट्री के लिए बना 'विशेष प्लान'

शिमला में नए साल के जश्न के लिए प्रशासन ने कमर कस ली है. 4 लाख पर्यटकों और 10,000 गाड़ियों के दबाव से निपटने के लिए शहर को 5 सेक्टर्स में बांटा गया है. जानें पुलिस का नया ट्रैफिक प्लान, विंटर कार्निवल की धूम और पर्यटकों के लिए जारी हुई नई गाइडलाइंस के बारे में.

Shimla News: शिमला में लागू हुए नए नियम
Shimla News: न्यू ईयर पर हिमाचल प्रदेश के टूरिस्ट प्लेस शिमला, मनाली की ओर भी टूरिस्ट टूट पड़े हैं. दिल्ली एनसीआर और दूसरे शहरों से पर्यटक पहाड़ों में नए साल का जश्न मनाने की होड़ है. 'पहाड़ों की रानी' शिमला (Shimla) भी इस समय नए साल के जश्न (New Year Celebration 2026) में डूबी है. बुधवार से विंटर कार्निवल (Shimla Winter Carnival) की शुरुआत के साथ ही शहर की रौनक बदल गई है. लेकिन अगर आप भी इन वादियों में जाने का सपना देख रहे हैं, तो रुकिए! पहले शिमला प्रशासन और पुलिस की उस खास तैयारी को समझ लीजिए, जो आज से 2 जनवरी तक पूरे शहर में लागू रहेगी.

10,000 गाड़ियां और 4 लाख लोग

प्रशासन का अनुमान है कि क्रिसमस से न्यू ईयर तक के इन 7 दिनों में शिमला में करीब 3 से 4 लाख सैलानी पहुंचेंगे. सबसे बड़ी चुनौती है ट्रैफिक, क्योंकि रोजाना 8 से 10 हजार वाहन शिमला की सड़कों पर उतरेंगे. इस दबाव को झेलने के लिए शिमला को 5 सेक्टर्स में बांट दिया गया है. हर सेक्टर की जिम्मेदारी एक गजटेड ऑफिसर को सौंपी गई है.

Photo Credit: PTI

मुस्कान के साथ स्वागत करेगी पुलिस

शिमला के SSP संजीव कुमार गांधी ने पर्यटकों को भरोसा दिलाया है कि पुलिस का व्यवहार इस बार बिल्कुल 'मित्रवत' रहेगा. शहर के चप्पे-चप्पे पर 400 अतिरिक्त जवान तैनात किए गए हैं. पुलिस का लक्ष्य आपको डराना नहीं, बल्कि जाम से बचाकर आपकी ट्रिप को यादगार बनाना है.

शिमला में पुलिसकर्मियों को ब्रीफ करते SSP संजीव गांधी की तस्वीर.

शिमला में पुलिसकर्मियों को ब्रीफ करते SSP संजीव गांधी की तस्वीर.
Photo Credit: PTI

जाम से बचने का 'सीक्रेट फॉर्मूला'

पिछले सालों के अनुभव को देखते हुए पुलिस ने शहर में ट्रैफिक रेगुलेशन और कंट्रोलिंग प्वाइंट्स बनाए हैं. संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले इलाकों की पहचान पहले ही कर ली गई है. पुलिस ने साफ किया है कि ट्रैफिक को सुचारू रखना उनकी सबसे बड़ी चुनौती है, इसलिए पार्किंग और रास्तों के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं.

'जश्न मनाएं... पर सीमा न लांघें'

प्रशासन ने पर्यटकों का स्वागत तो किया है, लेकिन एक सख्त नसीहत भी दी है. SSP ने कहा, 'जश्न नियमों की परिधि में रहकर मनाएं. अगर कोई शराब पीकर गाड़ी चलाता है या कानून की उल्लंघना करता है, तो पुलिस तुरंत एक्शन लेगी. सुरक्षा और ट्रैफिक को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा.'

Photo Credit: NDTV Reporter

पर्यटकों के लिए 'फैसिलिटी काउंटर'

पहली बार शिमला आने वाले पर्यटकों के लिए जिला पुलिस ने 'फैसिलिटी काउंटर' स्थापित किए हैं. यहां आपको शहर के रास्तों की सही जानकारी मिलेगी. पार्किंग की उपलब्धता के बारे में बताया जाएगा. आपातकालीन स्थिति में तुरंत सहायता उपलब्ध कराई जाएगी.

Photo Credit: PTI

28 दिसंबर तक विशेष आकर्षण

शिमला विंटर कार्निवल इस बार बेहद खास है. रिज मैदान से लेकर माल रोड तक सांस्कृतिक कार्यक्रमों की धूम है. 2 जनवरी तक शहर इसी रंग में रंगा रहेगा. प्रशासन का दावा है कि सैलानियों को सभी सुविधाएं दी जा रही हैं ताकि उनकी छुट्टियों में कोई कमी न रहे.

