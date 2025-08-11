UP को मिलेगा 4 वंदेभारत एक्सप्रेस का तोहफा! लखनऊ समेत इन शहरों को मिल सकती है बड़ी सौगात

जल्द ही लखनऊ से जयपुर के बीच का सफर महज 8 घंटों में पूरा किया जा सकेगा. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लखनऊ से जयपुर के बीच जल्द ही वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई जा सकती है. जिससे लखनऊ और जयपुर का सफर बेहद आरामदायक हो जाएगा. बताया जा रहा है कि पूर्वोत्तर रेलवे ने रेलवे बोर्ड को एक प्रस्ताव भेजा है. जिसमें जयपुर समेत कई रूटों पर वंदे भारत ट्रेन चलाने का प्रस्ताव रखा गया है. जानकारी के अनुसार लखनऊ से जयपुर के अलावा गोरखपुर से आगरा फोर्ट, बनारस से जबलपुर और इज्जतनगर से चंडीगढ़ रूट के लिए भी वंदे भारत चलाने का प्रस्ताव भेजा गया है. अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है तो इन रूटों पर जल्द ही वंदे भारत एक्सप्रेस दौड़ते हुए नजर आएगी.

प्रस्ताव को जल्द मिल सकती है मंजूरी

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन की और से ये प्रस्ताव हाल ही में रेलवे बोर्ड को भेजा गया है. अब बस इसे स्वीकृति मिलने की देरी है. ऐसा भी कहा जा रहा है कि इस प्रस्ताव को 15 अगस्त या उससे पहले मंजूरी मिल सकती है.

जानकारी के अनुसार लखनऊ के गोमतीनगर स्टेशन से जयपुर के लिए वंदे भारत ट्रेन सुबह 5:50 बजे चलेगी और दोपहर 2 बजे ये जयपुर पहुंचेगी. वहीं जयपुर से ये ट्रेन लखनऊ के लिए दोपहर 3 बज के आसपास चलेगी और रात को लगभग 11 बजे लखनऊ पहुचंगी. इस ट्रेन का संचालन कुल छह दिन किया जाएगा. शनिवार को इस रूट पर ये ट्रेन नहीं चलेगी.

वहीं गोरखपुर से आगरा फोर्ट के लिए भी छह दिन ट्रेन चलाने की योजना है. बृहस्पतिवार के अलावा बाकी दिन इस रूट पर ट्रेन चलेगी. जबकि बनारस से जबलपुर रूट पर भी छह दिन ट्रेन चलाई जाएगी. इज्जतनगर से चंडीगढ़ तक ट्रेन शनिवार को छोड़कर बाकी दिन चलेगी.