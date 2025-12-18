1200 करोड़ की फिल्म कमाने जा रही 2400 करोड़! वाराणसी क नया ट्रेलर कर देगा शॉक

बाहुबली फिल्म मेकर राजामौली इस वक्त अपनी आने वाली फिल्म को लेकर चर्चा में हैं. महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा के लीड रोल वाली ये इस फिल्म की पहली झलक हाल में रिलीज की थी और अब आईमैक्स ने इसके ट्रेलर का एक ग्रैंड वर्जन रिलीज किया है. आईमैक्स ने टीजर को एक स्लो वर्जन में रिलीज किया जिससे ये वीडियो 3 मिनट 42 सेकेंड का हो जाता है लेकिन इसे देखकर आपको मजा आ जाएगा. इसे देखकर फिल्म को लेकर आपकी एक्साइटमेंट खासी बढ़ भी सकती है क्योंकि वीएफएक्स और महेश बाबू दोनों ही काफी शानदार लग रहे हैं.

दोबारा रिलीज हुए इस वीडियो को सोशल मीडिया यूजर्स काफी पसंद कर रहे हैं. एक ने कमेंट में लिखा, पहली बार IMAX ट्रेलर शानदार इम्प्रूवमेंट. एक ने लिखा, इससे पहले केवल नोलन ने ही 1.43 ट्रेलर रिलीज किया था द डार्क नाइट राइजेज का. ये एक बड़ी अचीवमेंट है. एक ने कमेंट किया, आपको अंदाजा नहीं है कि आप 2027 में क्या देखने वाले हैं.

मोटा बजट और जबरदस्त कास्टिंग ?

राजामौली की इस फिल्म का बजट 1200 करोड़ बताया जा रहा है वहीं स्टार कास्ट की बात करें तो महेश बाबू और प्रियंका चोपड़ा की पेयरिंग दर्शकों को पसंद आ रही है. फिल्म में इन्हें साइन करने के लिए भी मोटी रकम चुकाई गई है. तमाम मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो बॉलीवुड की देसी गर्ल ने एसएस राजामौली की फिल्म ‘वाराणसी' के लिए करीब 30 करोड़ रुपये चार्ज किए हैं. इसके साथ ही वो बॉलीवुड की सबसे महंगी एक्ट्रेस बन गई हैं. वहीं महेश बाबू को लेकर दावे किए जा रहे हैं कि उन्होंने 150 करोड़ की एक डील साइन की है.