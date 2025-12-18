विज्ञापन
Ishan Kishan, SMAT 2025: इशान किशन के बल्ले से 45 गेंदों पर तूफानी शतक निकला, तो झारखंड ने खिताब जीता. इससे ऐसे-ऐसे रिकॉर्ड निकले कि आप गिनते-गिनते थक जाएंगे.

SMAT 2026: इशान किशन का तूफान, बना विश्व रिकॉर्ड, लग गई रिकॉर्डों की झड़ी
SMAT 2026: इशान किशन ने टीम इंडिया में वापसी के लिए अपना काम कर दिया है

टीम इंडिया से पिछले काफी लंबे समय से बाहर चल रहे विकेटकीपर इशान किशन ने दिखाया कि उनके बल्ले की आग की लपटें अभी भी बरकरार हैं! इसका सबूत एक बार उन्होंने वीरवार को पुणे में खेले गए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल में झारखंडी कप्तान ने इसे हरियाणा के खिलाफ बखूबी साबित किया. इशान ने फाइनल में टूर्नामेंट का दूसरा और तूफानी शतक जड़ते हुए ऐसी पारी खेली कि हरियाणा की स्कोर को देखकर ही बोलती बंद गई. झारखंड ने हरियाणा को सात विकेट से मात देकर पहली बार खिताब जीता, तो 5 बड़े रिकॉर्ड बन गए.

1. इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर

हरियाणा ने टॉस जीतने के बाद झारखंड को बैटिंग का न्योता दिया, तो उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इतना बुरा हाल होगा. इशान किशन (101) के शतक और कुमार कुशाग्र (81) ने हरियाणी बॉलरों की ऐसी कटाई की कि यह किसी भी टी20 टूर्नामेंट के फाइनल का सबसे बड़ा स्कोर बना दिया. झारखंड ने फाइनल में 3 विकेट पर 262 का स्कोर किया. दूसरे नबंर पर फाइनल का बेस्ट स्कोर इटली के नाम पर है. इटली ने पिछले साल रोमानिया के खिलाफ 4 विकेट पर 244 रन बनाए थे.

2. SMAT के फाइनल का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर

इस मामले में पहले नंबर पर पंजाब के अमनोलप्रीत सिंह है. उन्होंने साल 2023 में बड़ौदा के खिलाफ 61 गेंदों पर 113 रन बनाए थे. अब इशान किशन दूसरे नंबर पर आ गए हैं. इशान ने 49 गेंदों पर 6 चौकों और 10 छक्कों से 101 रन की पारी खेली. वहीं, उनका शतक 45 गेंदों पर 6 चौकों और 10 छक्कों से आया.

3. इस साल लगा दी रिकॉर्डों की झड़ी

इशान ने टूर्नामेंट में शतकीय पारी खेली, तो इस सत्र में उन्होंने मानों रिकॉर्डों की झड़ी लगा दी. बस आप बारी-बारी से गिनते चाहिए

-11 में से 10 मैच जीते

-बतौर कप्तान सबसे ज्यादा जीत

-कुल 517 रन, 57.4 औसत, 197.3 स्ट्राइक-रेट

-सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

-सबसे ज्यादा 2 शतक

-सीजन में सबसे ज्यादा 33 छक्के

-सीजन में सबसे ज्यादा 51 छक्के

-फाइनल में शतक

-फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच

