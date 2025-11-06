दिल्ली से उत्तराखंड के लिए एक और वंदे भारत ट्रेन! आनंद विहार से नई सौगात की तैयारी

उत्तराखंड को एक और वंदे भारत एक्सप्रेस का तोहफा मिल सकता है. काठगोदाम से दिल्ली तक वंदे भारत एक्सप्रेस की नई ट्रेन चलाने की तैयारी है. पूर्वोत्तर रेलवे के इज्जतनगर मंडल से काठगोदाम से दिल्ली तक वंदे भारत ट्रेन पहली ऐसी सेवा होगी. देश को चार और वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात 7 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं.उत्तराखंड में अभी दो वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं. इसमें एक देहरादून से दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन और दूसरी देहरादून से लखनऊ रेलवे स्टेशन की ट्रेन शामिल है. काठगोदाम से दिल्ली के बीच एक और वंदे भारत पहाड़ जाने वाले यात्रियों के लिए नया तोहफा होगी.

काठगोदाम से रामपुर के मध्य करीब 90 किमी का स्पेशल रेलवे ट्रैक बनाया गया है. इसे सेमी हाईस्पीड ट्रेनों के हिसाब से तैयार किया गया है. इस नए ट्रैक पर 200 से 250 मीटर के मॉडर्न ट्रैक सेक्शन जोड़े गए हैं. मजबूत रेल ट्रैक, फेंसिंग और हाईसिक्योरिटी का पालन किया गया है, जिससे ट्रेन को 160 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाया जा सके.

सप्ताह में 6 दिन वंदे भारत ट्रेन चलेगी

रेलवे अफसरों का कहना है कि यह नया ट्रैक हाई स्पीड ट्रेनों के परिचालन के हिसाब से बनाया गया है. इससे उत्तराखंड को बेहतर रेल कनेक्टिविटी और तेज रफ्तार का फायदा मिलेगा. रेलवे सूत्रों के अनुसार, काठगोदाम-दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस को हफ्ते में छह दिन चलने का प्रस्ताव है. काठगोदाम स्टेशन पर सिर्फ एक सिंगल पिट लाइन है. यहां छह से ज्यादा ट्रेनों की मरम्मत और सफाई का काम होता है. रेलवे प्रशासन वंदे भारत की नियमित मरम्मत का काम दिल्ली रेलवे स्टेशन में कराने पर विचार कर रहा है.

रेलवे बोर्ड से मंजूरी का इंतजार

इज्जतनगर मंडल की ओर से 11 जोड़ी नई ट्रेनों का प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेजा गया है. इनमें काठगोदाम–नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस, लालकुआं द्वारका ट्रेन, रामनगर उदयपुर सिटी एक्सप्रेस, इज्जतनगर से माता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस और चंडीगढ़-इज्जतनगर वंदे भारत भी शामिल है. रेलवे बोर्ड से मंजूरी मिलते ही फाइनल शेड्यूल तय हो जाएगा और संचालन की तारीख भी तय होगी.