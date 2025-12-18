'धुरंधर' बनी दूसरी सबसे कमाऊ एडल्ट फिल्म, जानें लिस्ट में बाकी चार कौन-सी 'ए रेटेड' फिल्में

बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर का धमाका अभी थमा नहीं है. धुरंधर ने वर्ल्डवाइड 600 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है और कमाल की बात तो यह है कि अभी फिल्म ने अपने दो हफ्ते भी पूरे नहीं किए है. धुरंधर तेजी से 2025 की सबसे कमाऊ फिल्म बनने की दिशा में कदम बढ़ा रही है. दिलचस्प बात यह है कि धुरंधर को सेंसर बोर्ड से ए सर्टिफिकेट मिला था. उसके बावजूद फिल्म के देखने वालों की संख्या पर कोई असर नहीं हुआ. अगर देखा जाए तो यह ए सर्टिफिकेट हासिल करने वाली कामयाब फिल्मों की लिस्ट में तेजी से ऊपर की ओर जा रही है. अब इससे ऊपर सिर्फ रणबीर कपूर और बॉबी देओल की एनिमल ही रह गई है. आइए एक नजर डालते हैं फिल्मों की लिस्ट पर
सबसे कमाऊ A सर्टिफिकेट वाली फिल्में
सबसे कमाऊ एडल्ट फिल्मों की लिस्ट में शाहिद कपूर और कियारा आडवाणी स्टारर फिल्म कबीर सिंह पांचवें नबर पर है. जिसने 368.32 करोड़ रुयपे का कारोबार किया था. इसके बाद मौजूदा साल में रिलीज हुई रजनीकांत स्टारर फिल्म कूली (516.81 करोड़ रुपये), प्रभास स्टारर फिल्म सालार पार्ट 1 (609.91 करोड़ रुपये), दूसरे नंबर पर धुरंधर (645.63) है और एडल्ट सर्टिफिकेट वाली फिल्मों में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली रणबीर कपूर स्टारर फिल्म एनिमल है, जिसने 910.72 करोड़ रुपये का कारोबार किया था. एनिमल साल 2023 में रिलीज हुई थी, जो रणबीर कपूर के करियर की अब तक की सबसे कमाऊ फिल्म है.
धुरंधर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
धुरंधर ने भारत में 437 करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार किया है. सैकनिल्क के अनुसार, धुरंधर ने 13वें दिन 25.50 करोड़ रुपये कमा लिए हैं और इसी के साथ भारत में फिल्म का कलेक्शन 437.25 करोड़ रुपये हो गया है. बता दें, रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और आर माधवन स्टारर फिल्म धुरंधर बीती 5 दिसंबर को रिलीज हुई थी और फिल्म ने 28 करोड़ रुपये से खाता खोला था.आदित्य धर के निर्देशन में बनी फिल्म से अक्षय खन्ना का रहमान डकैत का रोल सबसे ज्यादा चर्चित हो रहा है.
