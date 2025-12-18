संसद LIVE: प्रदूषण पर आज होगी चर्चा, प्रियंका गांधी करेंगी शुरुआत, विपक्ष के सवालों के जवाब देंगे पर्यावरण मंत्री

संसद में आज दिल्‍ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण पर चर्चा होगी. इस चर्चा की शुरुआत कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी करेंगी. प्रदूषण पर चर्चा करने की मांग पिछले दिनों कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने की थी. बताया जा रहा है कि 'जी राम जी बिल' के पारित होने के बाद प्रदूषण के मुद्दे पर चर्चा होगी. राहुल गांधी ने राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण के कारण पैदा हुई ‘स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थिति' पर बीजेपी की कथित चुप्पी को लेकर पिछले दिनों सवाल खड़े किए और कहा था कि इस विषय पर संसद के शीतकालीन सत्र में विस्तृत चर्चा होनी चाहिए. उन्होंने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक ठोस कार्य योजना की मांग भी की और सवाल किया कि मोदी सरकार इस मुद्दे पर कोई तत्परता या जवाबदेही क्यों नहीं दिखा रही है?

विपक्षी ‘इंडिया' गठबंधन के कई घटक दल ‘विकसित भारत-जी राम जी विधेयक' के खिलाफ आज सुबह संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन भी करेंगे. यह प्रस्तावित कानून महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) का स्थान लेगा. सूत्रों ने बताया कि सुबह 10.15 बजे संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास विरोध प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा और विभिन्न विपक्षी दलों के सांसद सरकार के इस कदम का विरोध करते हुए नारेबाजी करेंगे.

