Delhi NCR Air Quality Index, Fog Alerts LIVE News: दिल्ली में हवा की गुणवत्ता का पैमाना यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी भी गंभीर श्रेणी में बना हुआ है. साथ ही घने कोहरे से भी मौसम की मार पड़ी है. खराब हवा से हेल्थ इमरजेंसी के हालात देखते हुए दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण में कमी लाने के लिए कई नए नियम 18 दिसंबर से लागू किए हैं. इसमें सरकारी और निजी ऑफिस में 50 फीसदी वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था यानी आधे-आधे कर्मचारी घर और ऑफिस करने का नियम लागू किया है. साथ ही बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के पेट्रोल डीजल नहीं देने का भी फैसला किया है. बीएस-6 से पुराने वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है. मौसम की मार से करीब 22 ट्रेनें लेट चल रही हैं. वहीं 35 उड़ानों में देरी की खबर है.

Delhi Air Pollution Live Updates Today 18 December 2025: