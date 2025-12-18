Delhi NCR Air Quality Index, Fog Alerts LIVE News: दिल्ली में हवा की गुणवत्ता का पैमाना यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स अभी भी गंभीर श्रेणी में बना हुआ है. साथ ही घने कोहरे से भी मौसम की मार पड़ी है. खराब हवा से हेल्थ इमरजेंसी के हालात देखते हुए दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण में कमी लाने के लिए कई नए नियम 18 दिसंबर से लागू किए हैं. इसमें सरकारी और निजी ऑफिस में 50 फीसदी वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था यानी आधे-आधे कर्मचारी घर और ऑफिस करने का नियम लागू किया है. साथ ही बिना पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के पेट्रोल डीजल नहीं देने का भी फैसला किया है. बीएस-6 से पुराने वाहनों के दिल्ली में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी है. मौसम की मार से करीब 22 ट्रेनें लेट चल रही हैं. वहीं 35 उड़ानों में देरी की खबर है.
Delhi Weather Live updates: चंडीगढ़ में घने कोहरे से फ्लाइट उड़ने में देरी, इंडिगो की एडवाइजरी
चंडीगढ़ समेत दिल्ली, पंजाब में सर्दियों के साथ घना कोहरा छाया है. इससे चंडीगढ़ सहित कई शहरों में हवाई यातायात प्रभावित हो रहा है. इंडिगो एयरलाइंस ने हवाई यात्रियों के लिए विशेष यात्रा सलाह जारी की है. इसमें चंडीगढ़ में कम विजिबिलिटी और कोहरे के कारण फ्लाइट शेड्यूल पर पड़ रहे असर की सूचना है.
Indian Railway Delayed Train List: उत्तर रेलवे जोन के 10 स्टेशनों पर 99 ट्रेनें देरी से
उत्तर रेलवे की ज्यादतर ट्रेनें 4 से 5 घंटा देरी से चल रही हैं. दिल्ली डिवीज़न की 2 ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है.
11078 झेलम एक्सप्रेस
12421 अमृतसर सुपरफास्ट एक्सप्रेस
स्टेशन के अनुसार ट्रेनों की स्थिति
चिपियाना बुज़ुर्ग स्टेशन : 32
डोभ भली: 1
गाजियाबाद: 5
जाखल : 1
मेरठ सिटी : 2
पलवल : 31
रेवाड़ी : 11
सहारनपुर: 4
टपरी जंक्शन : 2
अंबाला कैंट जंक्शन : 10
Delhi Weather Live: दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने यात्रियों को जारी की एडवाइजरी
दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने कहा, घने कोहरे के कारण फिलहाल उड़ानों का संचालन CAT III परिस्थितियों में किया जा रहा है. इससे उड़ानों में देरी या व्यवधान हो सकता है.यात्रियों को होने वाली असुविधा को कम करने के लिए हम सभी संबंधित एजेंसियों के साथ मिलकर लगातार काम कर रहे हैं. उड़ानों की लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए यात्री अपने संबंधित एयरलाइन से लगातार संपर्क में रहें. एयरपोर्ट ने कहा कि इस मौसम में यात्रियों को जो असुविधा हो रही है उसके लिए हमें खेद हैं
Delhi Cancelled Flights: दिल्ली में 35 से अधिक उड़ानों में देरी, 24 फ्लाइट कल कैंसिल हुई थीं
Delhi Weather Live updates: दिल्ली एयरपोर्ट पर कल रात तक 24 उड़ानों को रद्द किया गया था. फ्लाइटराडार 24 के अनुसार, अभी 35 से अधिक उड़ान दिल्ली एयरपोर्ट पर निर्धारित समय से देरी से चल रही. दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली एयरलाइनों ने यात्रियों से फ्लाइट स्टेटस चेक करते रहने की सलाह दी है.
Delhi Weather Live updates: दिल्ली एनसीआर में कोहरे से ये ट्रेनें लेट
22 से अधिक ट्रेनें अपने निर्धारित समय से चल रही कई घंटे लेट
19272 हरिद्वार भावनगर एक्सप्रेस 1 घंटे 7 मिनट लेट
12417 प्रयागराज एक्सप्रेस 4 घंटे 4 मिनट लेट
12427 रीवा आनन्द विहार एक्सप्रेस 3 घंटे 57 मिनट लेट
22435 नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस 8 घंटे 52 मिनट लेट
11841 गीता जयंती एक्सप्रेस 1 घंटा 40 मिनट लेट
14241 नौचंदी एक्सप्रेस करीब 5 घंटे लेट
13257 आनंद विहार टर्मिनस जनसाधारण एक्सप्रेस करीब 12 घंटे लेट
12557 सप्त क्रांति एक्सप्रेस करीब 45 मिनट लेट
12429 न्यू दिल्ली एसी सुपरफास्ट एक्सप्रेस करीब 45 मिनट लिए
12229 लखनऊ मेल करीब 55 मिनट लेट
14207 पद्मावत एक्सप्रेस करीब 4 घंटे लेट
12225 कैफियत एक्सप्रेस करीब 4 घंटे
Delhi Weather Live updates: दिल्ली में आज से 5 दिनों तक कोहरे का कहर जारी रहेगा
Delhi Weather Live updates: दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद से लेकर गुरुग्राम तक 18 दिसंबर को अत्यधिक घना कोहरा हर तरफ दिखाई दे रहा है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, ये कोहरा अगले पांच दिनों तक जारी रह सकता है. कोहरा और प्रदूषणकारी तत्वों के मिश्रण से बना स्मॉग ज्यादा खतरनाक हो गया है.
Delhi Air Pollution Live: दिल्ली मे एक्यूआई 400 के पार
दिल्ली का एक्यूआई लेवल 18 दिसंबर को सुबह 6 बजे 356 दर्ज किया गया था. लेकिन विवेक विहार समेत कई इलाकों में ये 400 के पार था.
आनंद विहार में 415
जहांगीरपुरी में 405
रोहिणी में 400
विवेक विहार में 410
वजीरपुर में 404
नजफगढ़ में 287
मंदिर मार्ग में 294
आईजीआई एयरपोर्ट में 266
आया नगर में 278