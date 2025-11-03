विज्ञापन
4 नई वंदे भारत ट्रेनों का ऐलान, यूपी और दिल्ली को भी तोहफा, देखें ट्रेन रूट और टाइमटेबल

Vande Bharat Trains: वंदे भारत की चार नई ट्रेनों का आगाज 8 नवंबर से होने जा रहा है. उत्तर प्रदेश के वाराणसी, लखनऊ, सहारनपुर और बांदा -महोबा जैसे शहर इन नई ट्रेनों के वंदे भारत नेटवर्क से जुड़ेंगे.

4 नई वंदे भारत ट्रेनों का ऐलान, यूपी और दिल्ली को भी तोहफा, देखें ट्रेन रूट और टाइमटेबल
  • रेलवे बोर्ड ने 4 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों के संचालन की पुष्टि कर दी, जिसमें 3 यूपी और दिल्ली से चलेंगी
  • नई ट्रेनों के संचालन से उत्तर प्रदेश के लगभग 20 शहर वंदे भारत नेटवर्क से जुड़ जाएंगे और यात्रा में आसानी होगी
  • देश में अब तक कुल वंदे भारत ट्रेन रैक की संख्या बढ़कर 82 हो जाएगी, जिसमें नई चार ट्रेनें शामिल होंगी
नई दिल्ली:

देश को चार नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों (Vande Bharat Express) का तोहफा मिलने जा रहा है. रेलवे बोर्ड ने नोटिफिकेशन जारी करके चार नई वंदे भारत ट्रेनें चलाने की पुष्टि कर दी है. चार में से तीन वंदे वंदे भारत उत्तर प्रदेश और दिल्ली से चलाई जाएंगी. यह नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन लखनऊ से सहारनपुर, फिरोजपुर से दिल्ली, बेंगलुरु से एर्नाकुलम और वाराणसी से खजुराहो के बीच चलेंगी. उत्तर प्रदेश में पहले ही एक दर्जन वंदेभारत ट्रेनें चल रही हैं. अब दो नई और वंदेभारत से करीब करीब सारे बड़े शहर वंदे भारत नेटवर्क से जुड़ जाएंगे. दिल्ली हावड़ा रूट पर कई सारी वंदे भारत ट्रेनें दौड़ रही है. 

लखनऊ-सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस का रूट
26504/26503 लखनऊ जंक्शन- सहारनपुर वंदे भारत एक्सप्रेस: यह ट्रेन सुबह 5 बजे लखनऊ जंक्शन से रवाना होगी और सीतापुर, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, नजीबाबाद, रुड़की होते हुए दोपहर 12:45 बजे सहारनपुर पहुंचेगी. वापसी में ट्रेन दोपहर 3 बजे चलेगी और रात 11 बजे लखनऊ जंक्शन पहुंचेगी. ये ट्रेन सोमवार को छोड़कर सभी दिन संचालित की जाएगी.

फिरोजपुर कैंट -दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस
26462/26461 फिरोजपुर कैंट -दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस: यह ट्रेन सुबह 7:55 बजे फिरोजपुर कैंट से चलकर फरीदकोट, बठिंडा, धुरी, पटियाला, अंबाला कैंट, कुरुक्षेत्र, पानीपत होते हुए दोपहर 2:35 बजे दिल्ली पहुंचेगी. यही ट्रेन शाम 4 बजे दिल्ली से रवाना होगी और रात 10:35 बजे फिरोजपुर कैंट पहुंचेगी. यह ट्रेन सिर्फ बुधवार को नहीं चलेगी.

वाराणसी-खजुराहो वंदे भारत ट्रेन का तोहफा
26422/26421 वाराणसी-खजुराहो वंदे भारत ट्रेन: इस ट्रेन को सुबह 5:25 बजे वाराणसी से चलाया जाएगा, जो विंध्याचल, प्रयागराज, छिवकी, चित्रकूट धाम, बांदा, महोबा होते हुए खजुराहो दोपहर 1:10 पर पहुंचेगी. इसके बाद ट्रेन खजुराहो से दोपहर 3:20 पर चलेगी और रात 11 बजे वाराणसी पहुंचेगी. इस ट्रेन को गुरुवार को छोड़कर सभी दिन चलाया जाएगा.

वाराणसी, लखनऊ और सहारनपुर को नई वंदे भारत का तोहफा, यूपी के करीब 20 शहर जुड़ेंगे, जानें ट्रेन रूट, टाइमटेबल

बेंगलुरु -एर्नाकुलम वंदे भारत एक्सप्रेस
26651/26652 केएसआर बेंगलुरु -एर्नाकुलम वंदे भारत एक्सप्रेस: ट्रेन बेंगलुरु से सुबह 5:10 बजे चलाई जाएगी. ये ट्रेन कृष्णराजपुरम, सलेम, इरोड, तिरुपपुर, कोयंबटूर, पलक्कड़, थ्रिस्सूर रुकते हुए दोपहर 1:50 बजे एर्नाकुलम पहुंचेगी. इसी ट्रेन को दोपहर 2:20 बजे एर्नाकुलम से चलाया जाएगा जो रात 11 बजे केएसआर बेंगलुरु पहुंचेगी. ये ट्रेन बुधवार को छोड़कर सभी 6 दिन चलाई जाएगी. 

कुल 164 हो जाएंगी वंदे भारत ट्रेन 
रेलवे से जुड़े सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 नवंबर को वाराणसी से सभी नई वंदे भारत एक्सप्रेस (Vande Bharat Opening Timetable) ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर उद्धघाटन करेंगे. जानकारी के अनुसार, अब तक देश में वंदे भारत ट्रेन के 78 रैक चलाए जा रहे हैं लेकिन चार नई ट्रेनें चलने से ये संख्या 82 पहुंच जाएगी. 

पीएम मोदी ने राजस्थान को 3 नई ट्रेनों की दी सौगात, रेल मंत्री बोले- अब कुल्हड़ में चाय...
 

