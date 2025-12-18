विज्ञापन

बॉक्स ऑफिस पर कमाई का अंबार लगा रही फिल्म धुरंधर के गाने फासला (Fa9la) का अपना अलग क्रेज है. धुरंधर में यह गाना अक्षय खन्ना के रहमान डकैत किरदार पर फिल्माया गया है.

क्या है धुरंधर के वायरल अक्षय खन्ना के गाने FA9LA का सही उच्चारण? सिंगर ने बताया गलत गा रहे सब
क्या है धुरंधर के गाने FA9LA का असली मतलब और सही उच्चारण
बॉक्स ऑफिस पर कमाई का अंबार लगा रही फिल्म धुरंधर के गाने 'फस्ला' (Fa9la) का अपना अलग क्रेज है. धुरंधर में यह गाना अक्षय खन्ना के रहमान डकैत किरदार पर फिल्माया गया है. इस गाने में अक्षय खन्ना का ऑल ब्लैक लुक और डांस के साथ मजेदार एक्सप्रेशन गाने की शान बढ़ा रहा है. पूरे भारत में इस गाने का खुमार सिर चढ़कर बोल रहा है. इंस्टाग्राम पर स्क्रॉलिंग करने पर हर दूसरी रील इसी गाने पर आ रही है. हालांकि गाने के बोल समझ नहीं आ रहे हैं, लेकिन यह गाना फुल एंटरटेनिंग वाइब्स दे रहा है.

सॉन्ग फस्ला इस वक्त हर म्यूजिक प्लेटफॉर्म पर छाया हुआ है. इस गाने को बहरीन के सिंगर और रैपर फ्लिपराची ने साल 2024 में गाया था और अब इसका बॉलीवुड वर्जन दुनिया पर राज कर रहा है. अब खुद फ्लिपराची ने बताया है कि उनके गाने Fa9la में 9 को कैसे और क्या प्रोनाउंस करना है.

बहरीन रैपर ने डिकोड किया Fa9la का मतलब

एनडीटीवी के आदित्य राज कौल संग इंटरव्यू में बहरीन सिंगर फ्लिपराची ने बताया है, सॉन्ग Fa9la में 9 का मतलब 'स' से है. जबकि बाकी शब्द क्लियर सुने जा सकते हैं. Fa9la का हिंदी मतलब 'फस्ला' है. इस गाने के धुरंधर का पार्ट बनने पर फ्लिराची ने कहा है, 'इस  गाने को फिल्म में लिया गया और अब नतीजा सबके सामने है'. सिंगर भारत में इस गाने की कामयाबी से बेहद खुश हैं. उनका कहना है कि अरेबिक हिप-हॉप गाना, जो अब दुनियाभर में मशहूर हो रहा है, इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती. फ्लिपराची ने कहा, 'सच कहूं तो मुझे नहीं लगा था कि यह इतना जादू कर देगा. लोगों को सच में इसके बोल समझ नहीं आ रहे. लेकिन इसकी ट्यून  उनके लिए एक माहौल बन चुकी है. लोगों के लिए यह एक खुशी की धुन बन चुकी है'.

फिल्म की सक्सेस से खुश हैं बहरीन रैपर

बहरीन रैपर ने आगे कहा, 'हां, इस गाने में इंडियन फ्लेवर भी डाला गया है. लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह इतना काम कर जाएगा'. इस गाने की वजह से फिल्म की सक्सेस पर रैपर ने कहा, 'फिल्म वाकई में ग्लोबली कमाल कर रही है. ना सिर्फ इंडिया बल्कि दुनियाभर के लोग इस हिंदी फिल्म को देख रहे हैं. यह लोगों की एंटरटेनमेंट लिस्ट में टॉप पर हैं'.

बता दें, बीती 5 दिसंबर को रिलीज हुई फिल्म धुरंधर को आदित्य धर ने डायरेक्ट किया है. इसमें रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर माधवन और राकेश बेदी अहम रोल में नजर आ रहे हैं. फिल्म वर्ल्डवाइड 600 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन कर चुकी है. भारत में फिल्म ने 450 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर दिया है. फिल्म आज 18 दिसंबर को अपनी रिलीज के 14वें दिन में चल रही है.


 

Akshaye Khanna, Akshaye Khanna Dhurandhar Song, FA9LA Song, FA9LA Song Dhurandhar, Ranveer Singh
