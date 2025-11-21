दिल्ली से जयपुर कर रहे वंदे भारत से सफर तो 3 घंटे 37 मिनट में देख डालें पिंक सिटी से जुड़ी ये 5 फिल्में- सब OTT पर मौजूद

अगर आप दिल्ली से जयपुर की वंदेभारत ट्रेन में बैठे हैं और सफर शुरू होते ही मन में वही पुराना सवाल घूम रहा है कि अब इतने घंटे क्या करेंगे? तो टेंशन छोड़िए और फोन पकड़ लीजिए. क्योंकि आज आपका ये 3 घंटे 37 मिनट का सफर सिर्फ ट्रैवल नहीं, सीधे-सीधे एक चलता-फिरता मिनी थिएटर बनने वाला है. वो भी ऐसा थिएटर जिसमें टिकट की झंझट नहीं, सीटें बिल्कुल वीआईपी, पॉपकॉर्न आपकी मर्जी का और स्क्रीन पर जयपुर की रंग-बिरंगी गलियां, शाही हवेलियां और फिल्मी अंदाज़ में दौड़ती दिलचस्प कहानियां. जिस शहर की तरफ जा रहे हैं, उसका मूड, उसका रंग, उसकी खूशबू अगर ट्रेन में ही महसूस होने लगे तो ट्रिप की शुरुआत ही ब्लॉकबस्टर हो जाती है. बस एक फिल्म डाउनलोड कीजिए और अपने दिल्ली-जयपुर सफर को बना दीजिए गुलाबी शहर (पिंक सिटी) वाला मसालेदार एंटरटेनमेंट शो.

जयपुर में शूट हुई फिल्म

1. शुद्ध देसी रोमांस (2 घंटे 6 मिनट), नेटफ्लिक्स

जयपुर की गलियों में शूट हुई इस फिल्म में सिटी का रियल वाइब देखने को मिलती है. हवा महल से लेकर पुराने बाजार तक, हर फ्रेम गुलाबी शहर की खुशबू लिए हुए है. कहानी हल्की-फुल्की, मस्त और फुल एंटरटेनमेंट वाली है. रोमांस है, कॉमेडी है और जयपुर का देसी फ्लेवर तो भरपूर है. सफर का सबसे मजेदार हिस्सा बन सकती है. इस फिल्म में जल महल, आमेर फोर्ट और हवा महल नजर आता है.

2. बबली बाउंसर (2 घंटे 57 मिनट), जियोहॉटस्टार

तमन्ना भाटिया की ये फिल्म भले ही फैंटेसी टच लेकर चलती हो, लेकिन इसकी कहानी जयपुर के पास बसे बस्तियों से शुरू होती है. फिल्म में राजस्थान की संस्कृति, बोली और मिज़ाज दिखता है. एक लड़की के बाउंसर बनने के सपने को मजेदार अंदाज में दिखाया गया है. हल्की, मजेदार और सफर के लिए परफेक्ट.

3. ऐ दिल है मुश्किल (2 घंटे 35 मिनट), नेटफ्लिक्स

अगर आपको फैशन, रॉयल लोकेशन और ग्लैमर पसंद है तो ऐ दिल है मुश्किल का हिस्सा जयपुर में शूट हुआ है, खासकर वो राजस्थानी सेटअप वाले खूबसूरत सीन. फिल्म 2 घंटे 38 मिनट की है, जिसमें म्यूजिक, इमोशन और खूबसूरत फ्रेम सफर को बहुत हल्का बना देते हैं. इसमें दिखाई गई राजस्थानी झलक आपके आने से पहले ही जयपुर का मूड सेट कर देती है.

4. लम्हे (3 घंटे 7 मिनट), नेटफ्लिक्स

श्रीदेवी और अनिल कपूर की इस फिल्म के कई सीन को जयपुर के कनक वृंदावन गार्डन में शूट किया गया है. ये गार्डन अरावली की पहाड़ियों में स्थित है. ये गार्डन आमेर फोर्ट से लौटते हुए पड़ता है. इसकी खूबसूरती बहुत ही कमाल है.



5. वीर (2 घंटे 43 मिनट), प्राइम वीडियो

सलमान खान की वीर की शूटिंग भी जयपुर में की गई है. इसकी शूटिंग को आमेर फोर्ट में अंजाम दिया गया है.

इस तरह राजस्थान का जयपुर सिनेमा की दुनिया में एक पॉपुलर डेस्टिनेशन है. वैसे भी गुलानी नगरी की रंगत के तो कहने ही क्या.