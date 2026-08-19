अमेरिका जम्मू-कश्मीर के लिए जारी यात्रा परामर्श की समीक्षा करेगा : राजदूत सर्जियो गोर

भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने बुधवार को कहा कि अमेरिका जम्मू-कश्मीर के लिए जारी यात्रा परामर्श की समीक्षा करेगा, क्योंकि केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने क्षेत्र को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए कदम उठाए हैं. गोर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के दो दिवसीय दौरे पर बुधवार को श्रीनगर पहुंचे. उन्होंने उमर के साथ एक संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत का अहम हिस्सा और एक बेहद खूबसूरत जगह है.

गोर ने कहा, “अमेरिका यात्रा से जुड़ी चेतावनियां जारी करता है और हम समय-समय पर इनकी समीक्षा भी करते हैं. मैं आज यहां कोई बड़ी घोषणा तो नहीं कर सकता, लेकिन हम इस मुद्दे पर विचार जरूर करेंगे.” उन्होंने कहा, “हमारा मानना है कि नयी दिल्ली, यहां के मुख्यमंत्री और यहां के प्रशासन ने इस क्षेत्र को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए कुछ बेहतरीन कदम उठाए हैं.”

गोर ने कहा, “इसलिए हम इस बात पर विचार करेंगे कि क्या अमेरिका की ओर से जारी यात्रा चेतावनी के स्तर को कम किया जाना चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा, यह एक खूबसूरत जगह है. मुझे लगता है कि बहुत से अमेरिकी जम्मू-कश्मीर आकर इसकी खूबसूरती का दीदार करना और यहां मौजूद अवसरों के बारे में जानना पसंद करेंगे.”

श्रीनगर पहुंचने के तुरंत बाद गोर ने मुख्यमंत्री से उनके आवास पर मुलाकात की. उन्होंने कहा, “मैं यहां आकर बहुत उत्साहित हूं. हमारी अभी बहुत अच्छी बातचीत हुई. कुछ ऐसे मुद्दे हैं, जिन्हें हम वाशिंगटन और नयी दिल्ली के समक्ष उठाने की उम्मीद करते हैं. यह एक बहुत ही गर्मजोशी भरी और सौहार्दपूर्ण बैठक थी. हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं.”

गोर बृहस्पतिवार को लद्दाख का दौरा करेंगे. उमर ने कहा कि उन्होंने गोर के साथ नयी दिल्ली और वाशिंगटन के बीच संबंधों पर चर्चा की, जिसमें जम्मू-कश्मीर पर खासतौर पर ध्यान दिया गया. उन्होंने कहा, “यह एक बहुत अच्छी बैठक थी. हमें दोनों देशों के बीच संबंधों पर चर्चा करने का मौका मिला, जिसमें खासतौर पर इस बात पर ध्यान दिया गया कि अमेरिका जम्मू-कश्मीर के मामले में क्या कर सकता है.”

उमर ने कहा, “जाहिर है, कुछ पुरानी समस्याएं हैं, जिन्हें हम समय के साथ सुलझाने की कोशिश करेंगे. लेकिन हम इस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं. यह बातचीत राजदूत गोर और वाशिंगटन के बीच, तथा यहां नयी दिल्ली में मेरे और केंद्र सरकार के बीच होगी.” उमर ने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में अमेरिका और जम्मू-कश्मीर के बीच संबंध “और अधिक व्यापक तथा मजबूत” होंगे.

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