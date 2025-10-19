दीवाली से पहले ट्रेन से लेकर बस सब फुल, त्योहार में घर जाने वालों की बढ़ी मुश्किल

दीवाली के मौके पर हर कोई बस अपने घर जाना जाता है और परिवार के साथ ये पर्व माना चाहता है. लेकिन फेस्टिवल सीजन में ट्रेनों और बसों की बुकिंग फुल चल रही है. ट्रेन की टिकट न मिलने के कारण यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. दूसरी और बसों की टिकट के दाम आसमान को छू रहे हैं. लोगों से मनमाना किराया वसूला जा रहा है. निजी बस कंपनियों ने किराए में दो से तीन गुना का इजाफा कर दिया है, जिससे यात्रियों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं.

ट्रेनों की स्थिति

दीवाली और छठ के पर्व को देखते हुए रेलवे ने कुछ स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं, लेकिन उनमें भी सीटें फुल हो चुकी हैं. कई लोग बस इसी उम्मीद में रेलवे स्टेशन जा रहे हैं कि उन्हें ट्रेन में किसी तरह से बस पैर रखने की जगह मिल जाए. गुजरात के सूरत में दीवाली और छठ पर्व के चलते उत्तर प्रदेश और बिहार जाने वाले यात्रियों की उधना रेलवे स्टेशन पर काफी भीड़ देखने को मिल रही है. घर जाने की आस में जुटे यात्रियों की लंबी कतार लगी है.

उत्तर पश्चिम रेलवे ने दिवाली और छठ पूजा के लिए विशेष व्यवस्था की है. मुंबई, पुणे, हावड़ा और बिहार के आसपास के क्षेत्रों जैसे उच्च मांग वाले स्टेशनों के लिए 44 जोड़ी विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं.

भीड़ को नियंत्रित करने और भगदड़ जैसी स्थिति को रोकने के लिए रेलवे प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं. हर प्लेटफॉर्म पर आरपीएफ और जीआरपी के कर्मचारी तैनाती की है. यात्रियों को लाइन में लगाकर ट्रेन में बैठाया जा रहा है. यात्रियों को सलाह दी जा रही है कि वो टिकट कन्फर्म होने पर ही रेलवे स्टेशन जाएं.

झांसी से गोरखपुर की ओर जाने वाली ट्रेनों में भीड़ बढ़ने लगी है. भीड़ अधिक होने के कारण कोई खिड़की से कोच में अदर घुसता हुआ नजर आ रहा है तो कोई धक्का मुक्की खाते हुए अंदर. घर जाने वाले यात्रियों की अधिक भीड़ को देखते हुए झांसी डीआरएम और आरपीएफ ने स्वयं कमान संभाल ली है.

बसों की स्थिति

निजी बस कंपनियों ने लोगों की भीड़ को देखते हुए किराए को एकदम से बढ़ा दिया है. दिल्ली से कानपुर जाने के लिए सामान्य दिनों में बस का किराया 700 रुपये से शुरू होता है. जो कि अब 2900 रुपये हो गया है. इसी तरह से दिल्ली से वाराणसी का किराया लगभग 3000 रुपये हो गया है. दिल्ली से लखनऊ का 2500 रुपये, आगरा जाने की टिकट 300 की जगह 1500 तक की मिल रही है. दिल्ली से चंडीगढ़ जाने के लिए बस की एक टिकट 1500 रुपये में मिल रही है.

दिल्ली में एक निजी कंपनी में काम करने वाले सौरभ नामक के एक व्यक्ति ने बताया कि उन्हें रविवार को यानी दीवाली से ठीक एक दिन पहले ही अपने घर कानपुर जाना है. लेकिन सरकारी बसे फुल हैं और निजी बसें तो 3 हजार तक का किराया ले रही है. जो कि आम दिनों में 700 से 1000 रूपये तक का होता है.