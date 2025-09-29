दिवाली, छठ पूजा में घर जाना है? यूपी, बिहार से मुंबई तक इन ट्रेनों का शेड्यूल जारी, मिलेगा कन्फर्म टिकट

Diwali chhath Puja Train Ticket Booking: दिवाली और छठ पूजा के लिए आपका ट्रेन टिकट अगर बुक नहीं हुआ है तो तुरंत अलर्ट हो जाएं. रेलवे ने कई फेस्टिवल स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की है. विशेष किराये के साथ ये ट्रेनें सितंबर के अंत से दिसंबर तक चलेंगी. इन स्पेशल ट्रेनों से उत्तर प्रदेश, बिहार से लेकर महाराष्ट्र और गुजरात तक के रेलयात्रियों को फायदा मिलेगा. इनमें बांद्रा टर्मिनस-अयोध्या कैंट, बांद्रा टर्मिनस-लुधियाना जंक्शन और उधना-जयनगर ट्रेनें शामिल हैं. इन ट्रेनों में एसी 2-टियर, एसी 3-टियर, स्लीपर क्लास और सामान्य द्वितीय श्रेणी के डिब्बे होंगे.

ट्रेन नंबर 09151 की बुकिंग 28 सितंबर 2025 से शुरू होगी, जबकि ट्रेन संख्या 09095, 09096, 09097 और 09098 के लिए आरक्षण 29 सितंबर से PRS काउंटरों और IRCTC वेबसाइट पर शुरू होगी. यात्री रेलवे पोर्टल पर टाइम टेबल, ठहराव और कोच आदि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

बांद्रा टर्मिनस-अयोध्या कैंट स्पेशल

पश्चिम रेलवे के अनुसार, ट्रेन संख्या 09095 बांद्रा टर्मिनस-अयोध्या कैंट साप्ताहिक स्पेशल 1 अक्टूबर से 19 नवंबर 2025 तक प्रत्येक बुधवार सुबह 11 बजे बांद्रा टर्मिनस से प्रस्थान करेगी. ये ट्रेन अगले दिन शाम 5:30 बजे अयोध्या कैंट पहुंचेगी. फिर ट्रेन नंबर 09096 अयोध्या कैंट-बांद्रा टर्मिनस 2 अक्टूबर से 20 नवंबर तक प्रत्येक गुरुवार रात 9 बजे प्रस्थान करेगी. अगले शनिवार सुबह 6:00 बजे ये मुंबई पहुंचेगी. यह ट्रेन बोरीवली, सूरत, वडोदरा, रतलाम, झांसी, कानपुर सेंट्रल, लखनऊ और बाराबंकी सहित अन्य स्टेशनों पर ठहराव लेगी.

बांद्रा टर्मिनस-लुधियाना जंक्शन वीकली स्पेशल

ट्रेन संख्या 09097 बांद्रा टर्मिनस-लुधियाना जंक्शन साप्ताहिक स्पेशल 5 अक्टूबर से 30 नवंबर 2025 तक प्रत्येक रविवार रात 9:50 बजे बांद्रा से रवाना होगी. मंगलवार रात 12:30 बजे लुधियाना पहुंचेगी. फिर वापसी में ट्रेन नंबर 09098 लुधियाना-बांद्रा टर्मिनस 7 अक्टूबर से 2 दिसंबर तक प्रत्येक मंगलवार सुबह 4 बजे रवाना होगी. अगले दिन सुबह 10:20 बजे बांद्रा टर्मिनस पहुंचेगी. रास्ते में यह सूरत, वडोदरा, कोटा, नई दिल्ली, पानीपत और अंबाला रेलवे स्टेशनों पर रुकेगी.

उधना-जयनगर स्पेशल ट्रेन

ट्रेन नंबर 09151 उधना-जयनगर स्पेशल 30 सितंबर को सुबह 6:45 बजे उधना से रवाना होगी और 1 अक्टूबर को रात 9:30 बजे जयनगर पहुंचेगी. वापसी ट्रेन 09152 जयनगर-उधना स्पेशल 1 अक्टूबर को रात 11:00 बजे जयनगर से प्रस्थान करेगी और 3 अक्टूबर को शाम 5:45 बजे उधना पहुंचेगी. यह सूरत, वडोदरा, प्रयागराज, आरा, पाटलिपुत्र, मुजफ्फरपुर, दरभंगा और मधुबनी में ठहरेगी.

शिवाजी महाराज टर्मिनल-आसनसोल ट्रेन

01145 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल-आसनसोल एसी स्पेशल छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, मुंबई से सोमवार को 11.05 बजे खुलकर मंगलवार को 19.25 बजे डीडीयू, 22.50 बजे गया एवं बुधवार को 02.35 बजे धनबाद सहित अन्य स्टेशनों पर रुकते 05.00 बजे आसनसोल पहुंचेगी. वापसी में ट्रेन संख्या 01146 आसनसोल-छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल एसी स्पेशल आसनसोल से बुधवार को 21.00 बजे खुलकर 23.10 बजे धनबाद, गुरूवार को 2.55 बजे गया तथा 06.10 बजे डीडीयू सहित अन्य स्टेशनों पर रुकते हुए शुक्रवार को 16.20 बजे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, मुंबई पहुंचेगी.

राजकोट-बरौनी-राजकोट स्पेशल ट्रेन

ट्रेन संख्या 09569/09570 राजकोट-बरौनी-राजकोट स्पेशल - हाजीपुर, पाटलिपुत्र, डीडीयू, सूबेदारगंज, प्रयागराज, गोविंदपुरी, टुंडला, जयपुर, अजमेर के रास्ते बरौनी और राजकोट के मध्य ट्रेन संख्या 09569/09570 राजकोट-बरौनी-राजकोट स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा. इस स्पेशल का परिचालन राजकोट से 02.10.2025 से 27.11.2025 तक सप्ताह के प्रत्येक गुरुवार को बरौनी से 04.10.2025 से 29.11.2025 तक सप्ताह के प्रत्येक शनिवार को किया जाएगा.



ट्रेन संख्या 09569 राजकोट-बरौनी स्पेशल राजकोट से गुरुवार को 17.00 बजे खुलकर शुक्रवार को 22.20 बजे डीडीयू, शनिवार को 01.10 बजे पाटलिपुत्र, 02.00 बजे हाजीपुर सहित अन्य स्टेशनों पर रूकते 05.00 बजे बरौनी पहुंचेगी । वापसी में, ट्रेन संख्या 09570 बरौनी-राजकोट स्पेशल बरौनी से शनिवार को 14.40 बजे खुलकर 16.15 बजे हाजीपुर, 17.10 बजे पाटलिपुत्र एवं 21.20 बजे डीडीयू सहित अन्य स्टेशनों पर रूकते हुए सोमवार को 04.40 बजे राजकोट पहुंचेगी.

साबरमती-पटना-साबरमती स्पेशल ट्रेन

ट्रेन संख्या 09427/09428 साबरमती-पटना-साबरमती स्पेशल - डीडीयू, प्रयागराज, कानपुर, टुंडला, जयपुर, अजमेर के रास्ते पटना और साबरमती के मध्य ट्रेन संख्या 09427/09428 साबरमती-पटना-साबरमती स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी. इस स्पेशल ट्रेन का परिचालन साबरमती से 01.10.2025 से 26.11.2025 तक सप्ताह के प्रत्येक बुधवार को तथा पटना से 03.10.2025 से 28.11.2025 तक सप्ताह के प्रत्येक शुक्रवार को किया जाएगा. ट्रेन संख्या 09427 साबरमती-पटना स्पेशल साबरमती से बुधवार को 18.10 बजे खुलकर गुरुवार को 20.30 बजे डीडीयू सहित अन्य स्टेशनों पर रूकते शुक्रवार को 01.00 बजे पटना पहुंचेगी. वापसी में, ट्रेन संख्या 09428 पटना-साबरमती स्पेशल पटना से शुक्रवार को 04.40 बजे खुलकर 08.45 बजे डीडीयू सहित अन्य स्टेशनों पर रूकते हुए शनिवार को 09.55 बजे साबरमती पहुंचेगी.

नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्पेशल ट्रेन

ट्रेन संख्या 08869/08870 नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी जंक्शन-जयनगर- नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी जं. स्पेशल - दरभंगा, समस्तीपुर, बरौनी, किउल, झाझा, धनबाद, रांची, राउरकेला, बिलासपुर, दुर्ग, गोंदिया के रास्ते जयनगर और नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी जं के मध्य ट्रेन संख्या 08869/08870 नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी जं.-जयनगर- नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी जं. स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा । इस स्पेशल का परिचालन नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी जं. से 16 अक्टूबर से 06 नवंबर तक सप्ताह के प्रत्येक गुरुवार को और जयनगर से 19 अक्टूबर से 09 नवंबर तक सप्ताह के प्रत्येक रविवार को चलाई जाएगी.

इतवारी जंक्शन-जयनगर स्पेशल ट्रेन

ट्रेन संख्या 08869 नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी जंक्शन-जयनगर स्पेशल नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी जंक्शन से गुरुवार को 11.00 बजे खुलकर शुक्रवार को 09.50 बजे धनबाद, 14.25 बजे झाझा, 14.48 बजे किउल, 17.00 बजे बरौनी, 18.25 बजे समस्तीपुर, 19.55 बजे दरभंगा एवं 20.40 बजे मधुबनी सहित अन्य स्टेशनों पर ठहरते शुक्रवार को 22.30 बजे जयनगर पहुंचेगी. वापसी में ट्रेन संख्या 08870 जयनगर-नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी जंक्शन स्पेशल जयनगर से शनिवार को 00.30 बजे खुलकर 03.00 बजे दरभंगा, 04.30 बजे समस्तीपुर, 06.20 बजे बरौनी एवं 15.00 बजे धनबाद सहित अन्य स्टेशनों पर रुकते हुए रविवार को 14.00 बजे नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी जंक्शन पहुंचेगी.

गया एवं मुजफ्फरपुर से आनंद विहार स्पेशल ट्रेन

1. ट्रेन नंबर 02397 गया-आनंद विहार स्पेशल अब 12 अक्टूबर से 30 नवंबर तक प्रत्येक रविवार को चलाई जाएगी

2. ट्रेन नंबर 02398 आनंद विहार-गया स्पेशल 13 अक्टूबर से 1 दिसंबर तक प्रत्येक सोमवार को चलाई जाएगी

3. ट्रेन नंबर 05283 मुजफ्फरपुर-आनंद विहार स्पेशल 11 अक्टूबर से 29 नवंबर तक प्रत्येक शनिवार एवं बुधवार को चलेगी

4. ट्रेन नंबर 05284 आनंद विहार-मुजफ्फरपुर स्पेशल 12 अक्टूबर से 30 नवंबर तक प्रत्येक रविवार एवं गुरुवार को चलेगी