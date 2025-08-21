Ticket Booking: दिवाली-छठ पर बिहार जाने की टिकट बुकिंग शुरू, विंडो खुलते ही फुल हो जा रहीं ट्रेनें, मिल रही लंबी वेटिंग और Regret

Ticket Booking for Diwali Chhath: दिवाली और छठ पूजा के लिए बिहार जाने वाली ट्रेनों में टिकटों की बुकिंग शुरू हो गई है. रेलवे के नए नियम के अनुसार अब टिकटों की बुकिंग दो महीने पहले शुरू हो जाती है. इस समय टिकटों को बुकिंग शुरू हो चुकी है. लेकिन सुबह टिकटों की बुकिंग खुलते ही कुछ समय में ट्रेन भर जा रही है. IRCTC पर ट्रेन के नाम के आगे बस रिग्रेट लिखा आ रहा है. स्लीपर, AC-3 तो छोड़िए AC-2 और AC-1 में भी बस रिग्रेट लिखा मिल रहा है. NDTV ने 18 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक की बिहार जाने वाली कई ट्रेनों का हाल देखा लेकिन सभी ट्रेनों में रिग्रेट ही लिखा मिला. ऐसे में दिवाली-छठ पर घर जाने वाले हर बिहारी यही सोच रहा है कइसे जईब हो बिहार...

20 अक्टूबर को दिवाली, 6 दिन बाद छठ



मालूम हो कि इस बार दिवाली 20 अक्टूबर को मनाई जाएगी. दिवाली के 6 दिन बाद छठ महापर्व का त्योहार मनाया जाता है. दिवाली और छठ के समय दिल्ली, मुंबई, पुणे, पंजाब, हरियाणा, लखनऊ, चेन्नई, बेंगलोर सहित देश के तमाम शहरों से बड़ी संख्या में त्योहार मनाने बिहार के लोग अपने घर जाते हैं. इस समय ट्रेनों में भारी भीड़ होती है.

दिवाली-छठ पर बिहार जाने वाली अलग-अलग ट्रेनों का हाल देखिए.

दो महीने पहले शुरू होती है बुकिंग

रेलवे के नए नियम के अनुसार दो महीने पहले टिकटों की बुकिंग शुरू होती है. ऐसे में 20 अक्टूबर को दिवाली और 25 से 28 अक्टूबर के बीच मनने वाली छठ महापर्व को लेकर लोग टिकटों की बुकिंग शुरू कर चुके हैं. लेकिन टिकटों की बुकिंग का टाइम शुरू होते ही कुछ मिनटों में पूरी ट्रेनें भर जा रही हैं. कुछ ही मिनट में लंबी वेटिंग और रिग्रेट दिखने लगती है. ऐसे में लोगों का टिकट नहीं बन पा रहा है.

दिल्ली से बिहार जाने वाली सभी अच्छी ट्रेनों में टिकटों की मारामारी

दिल्ली से पटना जाने वाले संपूर्ण क्रांति, राजधानी, दरभंगा जाने वाली बिहार संपर्क क्रांति, स्वतंत्रता सेनानी, मुजफ्फरपुर जाने वाली सप्तक्रांति, भागलपुर जाने वाली विक्रमशिला, सहरसा जाने वाली वैशाली, गरीब रथ जैसी ट्रेनों में सबसे टिकटों की सबसे ज्यादा मारामारी देखने को मिल रही है. अन्य शहरों से भी बिहार के अलग-अलग शहरों तक जाने वाली ट्रेनों में टिकटों का बुरा हाल है.

बिहार के ट्रेनों में टिकटों को लेकर भारी मारामारी है.

हर साल दिल्ली-छठ पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे कई स्पेशल ट्रेनें चलाता है. इस साल भी रेलवे ने घोषणा की है कि दिवाली-छठ पर 12 हजार से अधिक स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएगी.

13-26 अक्टूबर और 17 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच चलेंगी स्पेशल ट्रेनें



केंद्र सरकार ने गुरुवार को कहा कि दिवाली और छठ पूजा जैसे त्योहारों के दौरान यात्रियों की भारी संख्या को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे 12,000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन चलाएगा. केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की कि 13 से 26 अक्टूबर के बीच आगे की यात्रा करने वाले यात्रियों और 17 नवंबर से 1 दिसंबर के बीच वापसी यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए वापसी टिकटों पर 20 प्रतिशत की छूट दी जाएगी.

मंत्री का दावा- यात्रा के दौरान कोई कठिनाई न हो

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आगामी दिवाली और छठ त्योहारों के लिए भारतीय रेलवे द्वारा विशेष व्यवस्था की जा रही है. उन्होंने कहा, "यह सुनिश्चित किया जाएगा कि यात्रियों को उनकी वापसी यात्रा के दौरान कोई कठिनाई न हो". इसके अलावा, गया से दिल्ली, सहरसा से अमृतसर, छपरा से दिल्ली और मुजफ्फरपुर से हैदराबाद के लिए चार नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें शुरू की जाएंगी.

