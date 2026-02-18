विज्ञापन
जयपुर SMS हॉस्पिटल में प्री-ऑपरेटिव वार्ड में बारिश का पानी भरा, मरीजों को करना पड़ा शिफ्ट

जयपुर SMS अस्पताल के प्री-ऑपरेटिव वार्ड में बारिश का पानी भरने से मरीजों को शिफ्ट करना पड़ा. OT‑5 अस्थायी रूप से बंद, ICU में भी लीकेज की शिकायतें मिलीं.

जयपुर:

जयपुर के सवाई मान सिंह (SMS) अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में बुधवार को बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ा. ये तब हुआ जब ऑपरेशन थिएटर के पास स्थित प्री-ऑपरेटिव वार्ड में बारिश का पानी भर गया. पानी भरने के बाद तुरंत प्रशासन को मरीजों को दूसरे वार्डों में शिफ्ट करना पड़ा.

पानी भरने की घटना अस्पताल की तीसरी मंजिल पर हुई, जहां इन दिनों निर्माण कार्य जारी है. अस्पताल के अधीक्षक डॉ. मृणाल जोशी के अनुसार, वार्ड के ऊपर छत की स्लैब डालने की तैयारी की जा रही थी, इसी दौरान बारिश का पानी टैरेस पर जमा हो गया और फॉल्स सीलिंग से रिसकर वार्ड के अंदर चला आया.

डॉ. जोशी ने बताया कि प्री-ऑपरेटिव वार्ड में भर्ती तीन मरीज, जो सर्जरी से पहले जांच के लिए भर्ती थे, उन्हें तुरंत दूसरे वार्ड में स्थानांतरित कर दिया गया और उनकी जांच वहीँ की गई. पानी भरने की वजह से ऑपरेशन थिएटर-5 को भी अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा.

इसके अलावा, पॉलीट्रॉमा ICU और इमरजेंसी ICU में भी हल्की लीकेज की जानकारी मिली, जिसके चलते सावधानी बरतते हुए कुछ मरीजों को दूसरी जगह स्थानांतरित किया गया. घटना के वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आए, जिनमें मरीज और उनके परिजन अस्पताल के पानीभराव वाले हिस्सों से गुजरते दिखाई दे रहे हैं.

अस्पताल प्रशासन ने स्पष्ट किया कि इस घटना के कारण किसी भी निर्धारित सर्जरी को स्थगित नहीं करना पड़ा.

