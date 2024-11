लापरवाही की हद..सर्जरी के दौरान डॉक्टर ने पेट में छोड़ा 23 सेमी लंबा पाइप, महीनों दर्द से तड़पती रही महिला

अस्पताल के खिलाफ FIR दर्ज

किरण के मुताबिक, 6 से 7 महीने बाद भी जब पेट दर्द बंद होने का नाम नहीं ले रहा था तब उन्होंने दूसरे डॉक्टर को दिखाया. अल्ट्रासाउंड और सीईसीटी स्कैन करने के बाद डॉक्टर ने बताया की मेरे पेट में एक पाइप है, जिसके लिए दोबारा सर्जरी करानी पड़ेगी. इसके बाद 9 अक्टूबर 2023 को उन्होंने मैक्स अस्पताल में सर्जरी कराई. किरण का आरोप है कि, क्लाउड नाइन अस्पताल में सर्जरी के दौरान उनके पेट में 23 सेंटी मीटर लंबा प्लास्टिक पाइप छोड़ दिया गया था, जिसकी वजह से उन्हें लंबे समय तक दर्द झेलना पड़ा. किरण नेगी की शिकायत पर सेक्टर-49 थाने में अस्पताल प्रबंधक डॉ. इला गुप्ता, डॉ. बिप्लब मुखेपाध्याय और डॉ. स्वाति राजपुरे, ड्यूटी डॉक्टर समेत ड्यूटी नर्स के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है. इस मामले पर नोएडा जोन के एडीसीपी मनीष मिश्रा ने बताया कि शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर तथ्यों पर जांच की जा रही है.

#WATCH | Noida, UP: DCP Noida Ram Badan Singh says, "A woman named Kiran Negi had her operation done on February 2 in Cloudnine Hospital. and during her operation, a tube of 9-10 inches was left in her stomach. When she felt a lot of pain she consulted the doctor again. The… pic.twitter.com/qaMBoLbGeD