Rajasthan News: जयपुर में महिला के पेट से निकला 6 किलो बालों का गुच्छा, डॉक्टरों ने बताया दुर्लभ बीमारी

Rajasthan News: राजस्थान की राजधानी जयपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल एक दुर्लभ बीमारी का ऑपरेशन किया है. अस्पताल में मौजूद डॉक्टर की एक टीम ने एक 35 वर्षीय महिला मरीज के पेट से लगभग 6 किलो बालों का गुच्छा निकाला है. यह सर्जरी काफी मुश्किल होती है. ऐसे में डॉक्टरों ने लेप्रोस्कॉपिक सर्जरी से नया कीर्तिमान रचा है. माना जा रहा है कि राजस्थान में पहली बार इस तकनीक से ऐसी सर्जरी की गई है.

दुर्लभ बीमारी की सर्जरी काफी मुश्किल

सर्जरी विभाग के सीनियर लेप्रोस्कॉपिक सर्जन डॉ मुकेश शर्मा ने कहा की अस्पताल में सर्जरी विभाग में 35 वर्षीय महिला की जांच करने पर पाया गया कि उसके आमाशय एवं छोटी आंत में बड़ी साईज का हेयर बॉल ट्राइकोबेज़ोअर (बालो का गुच्छा) पाया गया. जिसके कारण मरीज को पेट में दर्द सूजन एवं खाने में परेशानी हो रही थी. इसके अलावा मरीज के पूर्व में पेट में गांठ का ऑपरेशन भी हो रखा था. जिससे कि दूरबीन का ऑपरेशन करने में परेशानी आती है. यह एक प्रकार कि दुर्लभ बीमारी है. ऐसे में दूरबीन से भी ऑपरेशन करने में कठिनाई आती हैं. यह ऑपरेशन शल्य क्षेत्र में काफी जटिल माना जाता है.

उन्होंने बताया कि ज्यादातर इतनी बड़ी गांठ का ऑपरेशन पूरे पेट पर चीरा लगाकर ही किया जाता है. गणगौरी अस्पताल की सर्जरी टीम ने इस ऑपरेशन का दूरबीन पद्धति से सफलतापूर्वक किया, जो कि राजस्थान के चिकित्सा इतिहास का पहला ऑपरेशन है.

क्या होता है ट्राइकोबेजोअर

ट्राइकोबेज़ोअर एक प्रकार का बेज़ोअर है, जो बालों के गुच्छे से बनता है जो पेट में जमा हो जाते हैं. जिसे ट्राइकोफैगिया कहा जाता है.

लक्षण- पेट दर्द

- उल्टी

- वजन कम होना

- पेट में गांठ या दर्द

बीमारी का कारण

- ट्राइकोफैगिया (बाल खाने की आदत)

- मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं जैसे कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर (OCD)

उपचार

- एंडोस्कोपी द्वारा बेज़ोअर को हटाना

- सर्जरी द्वारा बेज़ोअर को हटाना

- मनोवैज्ञानिक परामर्श और उपचार

