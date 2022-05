आज की ताज़ा ख़बर : उदयपुर में कांग्रेसियों का महाजुटान, 3 दिनों तक चलेगा महामंथन, SC में हेट स्पीच पर बड़ी सुनवाई

कांग्रेस नेता राहुल गांधी तीन दिवसीय चिंतन शिविर में भाग लेने के लिए राजस्थान की झील नगरी उदयपुर पहुंच गए हैं. उनके स्वागत में बड़ी संख्या में लोग उमड़े हैं.

Rajasthan | Congress leader Rahul Gandhi arrives in Udaipur for the party's Chintan Shivir to be held today pic.twitter.com/UrpHyfmo3j