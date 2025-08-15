विज्ञापन
16 minutes ago
नई दिल्ली:

आज पूरे हिंदुस्तान में आजादी का जश्न पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है. हर कोई तिरंगे के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है. देश में जगह-जगह पर आजादी के नायकों की याद में खास कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है. दिल्ली-एनसीआर समेत पूरे देश में इस मौके पर सुरक्षा बंदोबस्त बेहद कड़े कर दिए गए हैं. हर जगह गश्त बढ़ा दी गई है, वाहनों और व्यक्तियों के लिए जांच चौकियां बनाई गई हैं और निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं. राष्ट्रीय राजधानी की सुरक्षा को दिल्ली पुलिस, अर्धसैनिक बलों, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी), विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी), सैन्य खुफिया और अन्य एजेंसियों की भागीदारी वाली मल्टीलेयर सिक्योरिटी के साथ मज़बूत किया गया है. 20,000 से ज़्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं. देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए एनडीटीवी के साथ-

Aug 15, 2025 06:46 (IST)
पीएम मोदी ने दी स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं

आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने देश को शुभकामान संदेश दिया. पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं.

Aug 15, 2025 06:35 (IST)
तिरंगे झंडे के रंग से सजा पूरा हिंदुस्तान, आजादी के पर्व का शानदार जश्न

