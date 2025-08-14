LIVE: दिल्ली-एनसीआर में झमाझम बारिश से मौसम हुआ कूल-कूल

विज्ञापन
दिल्ली-एनसीआर समेत लगभग पूरे उत्तर भारत में देर रात से ही बारिश हो रही है, रुक-रुककर हो रही बारिश ने मौसम को कूल-कूल कर दिया है.

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR में आवारा कुत्तों से जुड़े मामले को तीन जजों की नई विशेष पीठ को सौंपा है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने जा रही है. इस नई पीठ में न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एन.वी. अंजारिया शामिल हैं. इससे पहले, न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर. महादेवन की दो सदस्यीय पीठ ने 11 अगस्त को आदेश दिया था कि दिल्ली-NCR के सभी आवारा कुत्तों को पकड़कर स्थायी रूप से शेल्टर होम में रखा जाए और उन्हें दोबारा सड़कों पर न छोड़ा जाए. यह आदेश रेबीज और कुत्तों के काटने की गंभीर स्थिति को देखते हुए दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट के फैसले से डॉग्स लवर्स में काफी नाराजगी है.

Live Updates:

