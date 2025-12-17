विज्ञापन
विशेष लिंक

शिकायतों की माला पहन घुटनों के बल आईजी कार्यालय पहुंचा किसान, टीआई पर ₹1 लाख घूस लेकर भी प्रताड़ना का आरोप

उज्जैन में शाजापुर का एक किसान शिकायतों की माला पहनकर घुटनों के बल आईजी कार्यालय पहुंचा. किसान ने आरोप लगाया कि एक टीआई ने झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर उससे ₹1 लाख की रिश्वत ली, लेकिन इसके बावजूद उसे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है. वहीं टीआई ने आरोपों को निराधार बताते हुए किसान को एक आपराधिक मामले में आरोपी बताया है.

Read Time: 3 mins
Share
शिकायतों की माला पहन घुटनों के बल आईजी कार्यालय पहुंचा किसान, टीआई पर ₹1 लाख घूस लेकर भी प्रताड़ना का आरोप

MP News: मध्यप्रदेश के उज्जैन में बुधवार को एक किसान न्याय की गुहार लगाते हुए अनोखे विरोध के साथ आईजी कार्यालय पहुंचा. शाजापुर जिले का रहने वाला किसान दिनेश कीर गले में शिकायत पत्रों की माला पहनकर और घुटनों के बल देवास रोड स्थित आईजी कार्यालय पहुंचा. उसने आरोप लगाया कि अवंतीपुर बड़ोदिया पुल‍िस थाने के एक टीआई ने झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर उससे ₹1 लाख की रिश्वत ली, लेकिन इसके बाद भी उसे लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है.

मध्यप्रदेश के उज्जैन ज‍िले में शाजापुर के पोलायकलां तहसील अंतर्गत ग्राम मुबारिकपुर निवासी दिनेश पिता अमर सिंह कीर ने बताया कि वह खेती के साथ-साथ ड्राइवरी का काम करता है. उसका आरोप है कि 30 जुलाई को अवंतीपुर बड़ोदिया थाने के टीआई घनश्याम बैरागी के निर्देश पर पुलिसकर्मी उसे बिना किसी अपराध के उठा ले गए. थाने में कई घंटे बंद रखकर झूठे चोरी के मामले में जेल भेजने की धमकी दी गई और डर के कारण उससे ₹1 लाख वसूल लिए गए. इस दौरान उसका मोबाइल फोन भी छीन लिया गया. 

Latest and Breaking News on NDTV

छिपकर रहने को मजबूर

दिनेश ने बताया कि उसने शाजापुर एसपी से लेकर आईजी कार्यालय तक कई बार शिकायत की, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई. उल्टे उसे और उसके रिश्तेदारों को फोन कर धमकियां दी जा रही हैं. डर के कारण पत्नी-बच्चों के साथ घर छोड़कर छिपना पड़ रहा है, जिससे उसकी आजीविका भी प्रभावित हो गई है. किसान ने चेतावनी दी कि यदि उसके साथ कोई अनहोनी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित टीआई और पुलिसकर्मियों की होगी. 

Latest and Breaking News on NDTV

टीआई ने आरोपों को बताया नौटंकी

इस मामले में टीआई घनश्याम बैरागी ने किसान के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि मामला ट्रैक्टर बिक्री से जुड़ा है. उनके अनुसार आष्टा निवासी मोहनलाल ने जून में अपना ट्रैक्टर मुबारिकपुर निवासी रोहित कीर को चलाने के लिए दिया था. किराया नहीं मिलने पर सितंबर में शिकायत की गई. जांच में सामने आया कि ट्रैक्टर शिवपुरी के मोड़सिंह गुर्जर को बेच दिया गया था. पूछताछ में यह भी सामने आया कि ट्रैक्टर बिकवाने में दिनेश की भूमिका थी, इसलिए वह अब खुद को बचाने के लिए आईजी कार्यालय में शिकायत कर रहा है. 


Read Also: Girl Child Murder: दुष्कर्म में नाकाम होने पर मासूम को मोगरी से पीट-पीट कर मार डाला, अंधे कत्ल का 36 घंटे में खुलासा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
MP News, MP Hindi News, MP Latest News, Madhya Pradesh News, Madhya Pradesh Hindi News
Get App for Better Experience
Install Now